Despedida dos Dead Combo passa pelo «Verão em Tavira»

Os Dead Combo trazem ao Algarve a sua última digressão com «Odeon Hotel», mais concretamente ao Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, no próximo sábado, dia 15 de agosto, às 22h00.

Este concerto, que se insere no programa «Verão em Tavira», é uma homenagem a Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés.

2020 é o ano em que os Dead Combo decidiram terminar. Assim, regressam aos palcos com uma tour, num passeio pela história de uma carreira com mais de 16 anos, seis álbuns de originais e várias centenas de concertos por Portugal e pelo estrangeiro.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e podem ser adquiridos na Praça da República, diariamente das 20 às 23 horas. Em alternativa, podem ser comprados no largo em frente ao Palácio da Galeria, no dia do espetáculo, também das 20h00 às 23h00.

O valor resultante da venda dos bilhetes reverte a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para as instituições de solidariedade social do concelho.