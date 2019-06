Desativação da ETAR de Rogil terá projeto dentro de 90 dias

A primeira reunião técnica, entre as Águas do Algarve, a Câmara Municipal de Aljezur e a empresa AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda, que irá desenvolver os projetos de execução para a obra de desativação da ETAR de Rogil e ligação dos esgotos da localidade do Carrascalinho e respetivos emissários, teve lugar na segunda-feira, dia 3 de junho.

Esta prestação de serviços, segundo informou a autarquia de Aljezur, hoje, sexta-feira, 14 de junho, terá um prazo de de 90 dias o prazo de execução dos projetos.

É o culminar de várias reuniões e do compromisso assumido entre o município e a Águas do Algarve, para «a solução destas duas situações, que são fundamentais para as populações do Rogil e do Carrascalinho, permitindo assim uma melhoria da qualidade de vida das mesmas e melhorando substancialmente as questões ambientais destas localidade».