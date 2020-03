Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos, deputados do PSD eleitos pelo Algarve, decidiram criar um canal formal de comunicação através de email, o qual comportará um posterior contacto telefónico com todos os que solicitem a sua colaboração.

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve, Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos, perante o aumento exponencial de pedidos de ajuda, esclarecimento, contactos formais e informais de toda a natureza que têm vindo a receber ao longo dos últimos dias em face da situação aguda que a região e o país enfrentam, decidiram criar um canal formal de comunicação através de um novo email ([email protected]), o qual comportará um posterior contacto telefónico com todos os que solicitem a sua colaboração.

Os deputados assinalam que «estamos aqui para ajudar. Colaborar com todos, sinalizar problemas às autoridades e prestar esclarecimentos. É um tempo de união que exige que estejamos ainda mais ao serviço».

«Dar informação e ajudar os cidadãos é muito importante. Por vezes, as pessoas não sabem que procedimentos devem adotar, têm dúvidas sobre matérias de natureza fiscal e de apoio empresarial, do tratamento e apoios a linhas de crédito ou a trabalhadores independentes, como fazem com as rendas ou se podem ser despejados e nós podemos colaborar no sentido de obter e prestar essa informação, dando algum conforto e aliviando, na medida do possível, este tempo de angústia que temos que superar. Vamos manter a colaboração com o governo e as autoridades regionais e locais. Temos todos que remar para o mesmo lado», garantem

«Além das questões de saúde, as mais importantes,o tecido económico e social da região tem um grau de especialização no turismo que conduz a que os efeitos desta crise sejam maiores na região, o que necessariamente vai trazer efeitos muito difíceis no emprego e na economia da região para as quais se imporão respostas específicas, as quais não podem tardar na sua aplicação», afirmam.

Por último, os deputados algarvios sublinham o seu reconhecimento e agradecem a todos que têm enfrentado esta batalha, seja através do heroísmo de quem acorre a situações limite para acudir a quem precisa, seja a todos que têm cumprido a regra de ficar em casa, evitando o contacto social.