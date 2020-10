Decoração interior do EVA Senses Hotel ganha prémio europeu

EVA Senses Hotel, em Faro foi reconhecido na categoria de Interior de Hotéis nos European Property Awards 2020/2021.

A AP Hotels & Resorts, cadeia hoteleira que pertence ao grupo Madre Turismo, continua a destacar-se, desta vez com o reconhecimento ao EVA Senses Hotel por parte dos European Property Awards 2020/2021.

O prémio na categoria do Interior de Hotéis adveio da inscrição da Arq Tailor’s Architecture & Interiors, responsável pela decoração do lobby e da fachada do hotel, bem como do Eva Market e do seu espaço Adão, um espaço voltado para a marina com o tema do mar e da Ria Formosa.

Os International Property Awards celebram os mais altos níveis de excelência da indústria imobiliária e de decoração e são reconhecidos mundialmente.

Os prémios estão divididos em regiões que abrangem a África, Ásia Pacífico, Arábia, Canadá, Caraíbas, América Central e do Sul, Europa, Reino Unido e EUA.

Os participantes entram ao nível nacional e são julgados por uma equipa de profissionais experientes que cobrem toda a gama de disciplinas imobiliárias.

Este ano, em Portugal, o prémio de Interior de Hotéis recaiu sobre a Arq Tailor’s Architecture & Interiors e o EVA Senses Hotel.

Abraçado pela Marina de Faro e pela paisagem da Ria Formosa, o Eva Senses Hotel é um marco da hotelaria algarvia e muito em particular da cidade de Faro.

O hotel está próximo da zona histórica e comercial da cidade a poucos quilómetros do Aeroporto de Faro e das ilhas-barreira, e é uma opção para quem procura combinar trabalho e lazer.

A cadeia AP Hotels & Resorts foi criada em 2015 e pertence ao grupo Madre Turismo, detido por António Parente.

Pretende ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo a criação de emprego e de valor naquela região.

Atualmente é composta por seis unidades hoteleiras: o Adriana Beach Club Resort, conceito familiar All Inclusive em Olhos de Água, Albufeira; o Victoria Sport and Beach, totalmente focado no desporto, também em Olhos de Água, Albufeira; O Hotel Eva, um business hotel para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o Cabanas Park Resort, em Cabanas de Tavira; o Maria Nova Lounge Hotel, em Tavira; o Hotel Oriental, na Praia da Rocha, Portimão.

Os dois últimos têm um conceito adults only, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância e sofisticação.