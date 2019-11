Debate transfronteiriço discute Emprego e Turismo no baixo Guadiana

A Associação Odiana promove, já na quarta-feira, dia 13 de novembro, um dia dedicado à fronteira, com um Encontro Empresarial Transfronteiriço no Castro Marim Golfe & Country Club.

Trata-se de um evento conjunto que aborda, numa primeira fase a empregabilidade e mobilidade entre países vizinhos e, de seguida, o turismo e o seu potencial em zona de fronteira.

A primeira parte desta iniciativa, com o selo do projeto EURES Transfronteiriço, inicia às 9 horas com temáticas como a mobilidade e o recrutamento além-fronteiras abordadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e Servicio Andaluz de Empleo.

O município de Tavira irá falar sobre o empreendedorismo e as oportunidades no mercado de trabalho além-fronteiras. É também apresentado uma partilha de experiências no recrutamento transfronteiriço.

A segunda parte deste encontro empresarial tem carimbo do projeto Destino Fronteira, e é dedicada à apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento e Promoção do Turismo de Fronteira, pela Odiana.

A completar este plano, segue-se a apresentação de produtos turísticos por Francisco Palomo da consultora estratégica INNODE, de Badajoz, e, Ana Ladeiras, especialista em turismo, que abordará as potencialidades de um destino de turismo de fronteira, como é o caso do Baixo Guadiana.

A Eurocidade do Guadiana marca também presença com o seu novo projeto: Euroguadiana 2020.

O encontro culmina com um almoço de networking empresarial transfronteiriço, no qual todos os empresários estão convidados a participar.

O evento é gratuito, destinado aos empresários e aberto ao público em geral.

As deve ser feitas online aqui.

De sublinhar que a primeira parte deste evento é realizada no âmbito do projeto EURES Transfronteiriço Andaluzia Algarve, liderado pelo Servicio Andaluz de Empleo e pela Delegação Regional do Algarve do IEFP, e do qual a Odiana é parceira, cofinanciado pelo Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) da União Europeia.

A segunda parte da iniciativa, focada no Turismo de Fronteira, insere-se no projeto Destino Fronteira, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.