David Fonseca dá concerto no Centro Pastoral de Pêra

Concerto integra a rubrica Lado B, da Câmara Municipal de Silves, decorrendo no próximo dia 8 de novembro, às 21h30, no Centro Pastoral de Pêra (CPP).

O músico, natural de Leiria, está profundamente associado à banda a que deu voz, os Silence 4, que se formou em 1998 e que terminou em 2002.

Em 2003, lançou o seu primeiro disco a solo, «Sing Me Something New», onde explora novas facetas de compositor e intérprete.

Em 2004, David Fonseca participou no projeto Humanos, dando voz a temas inéditos de António Variações ao lado de Manuela Azevedo e Camané. Depois, em 2005 lançou «Our Hearts Will Beat As One».

“Dreams In Colour” o terceiro trabalho de originais, lançado em 2007 em Portugal e em 2008 em Itália, na Grécia e em Espanha. No ano de 2009 saiu «Between Waves», o seu 4º disco a solo.

Mas David Fonseca reservou para 2012 um dos grandes desafios artísticos da sua carreira – relatar-nos um ano da sua vida através de canções. O resultado é «Seasons», um trabalho que se divide em dois discos: «Rising» e «Falling».

Com um custo associado de 10 euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos quer através da bilheteira online BOL, quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude), podendo, ainda, ser adquiridos no CPP no dia do espetáculo, a partir das 19h30.