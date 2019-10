David Fonseca dá concerto no Centro Pastoral de Pêra

David Fonseca atuará no próximo dia 8 de novembro, às 21h30, no Centro Pastoral de Pêra (CPP).

Este músico, natural de Leiria, está profundamente associado à banda a que deu voz, Silence 4, que se formou em 1998 e que terminou em 2002.

Em 2003, lançou o seu primeiro disco a solo, «Sing Me Something New», onde explora novas facetas de compositor e intérprete.

Em 2004, David Fonseca participou no projeto Humanos, dando voz a temas inéditos de António Variações ao lado de Manuela Azevedo e Camané. Depois, em 2005 lançou «Our Hearts Will Beat As One».

«Dreams In Colour» o terceiro trabalho de originais, lançado em 2007 em Portugal e em 2008 em Itália, na Grécia e em Espanha. Em 2009 saiu «Between Waves», o seu 4º disco a solo.

David Fonseca reservou para 2012 um dos grandes desafios artísticos da sua carreira – relatar-nos um ano da sua vida através de canções. O resultado é «Seasons», um trabalho que se divide em dois discos: «Rising» e «Falling».

Com um custo associado de 10 euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos na bilheteira online BOL e nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude).

Este concerto integra a programação do Lado B e é promovido pela Câmara Municipal de Silves, contando com o apoio do CPP.