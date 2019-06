D.A.M.A. são destaque musical das festas religiosas de Altura

De 5 a 7 de julho, Altura celebra as tradicionais Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria. Os grandes destaques do cartaz são o concerto dos D.A.M.A., no sábado, 6 de julho, e as celebrações religiosas em Honra do Imaculado Coração de Maria, que acontecem no domingo, dia 7 de julho.

O recinto abre portas na sexta-feira, dia 5 de julho, às 19 horas, com a Feira de Artesanato de Altura, uma genuína mostra das artes e ofícios locais, com uma enorme variedade de doçaria regional.

O grupo «+ 2» vai animar esta noite, estando ainda agendado o desfile etnográfico pela «Associação Cultural Amendoeiras em Flor», a partir das 21h30.

Sábado é o dia dos D.A.M.A., que atuam às 22 horas. A banda portuguesa «de pop-rap e hip-hop», oriunda de Lisboa e oficialmente formada em 2008, é constituída pelos músicos Francisco Maria Pereira, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho.

Do seu repertório fazem parte músicas tão conhecidas como «Não Faco Questão», com a participação de «Gabriel, O Pensador», que foi número 1 no iTunes em Portugal.

O domingo será marcado pelas celebrações religiosas, que arrancam às 17h30 com a recitação do Terço Mariano na Igreja de Altura, seguida da celebração da Eucaristia e da Procissão em Honra do Imaculado Coração de Maria, marcada para as 19h00.

As celebrações seguem depois para o recinto da festa, por onde vai passar a Marcha Popular da Bordeira (21h00), o Grupo de Danças de Salão da Universidade do Tempo Livre (21h40) e o grupo de Dança de Altura, as ARUTLA (21h45).

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria são uma organização conjunta da Paróquia de Altura, Junta de Freguesia de Altura, Clube Recreativo Alturense, Irmandade do Imaculado Coração de Maria, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Câmara Municipal de Castro Marim.