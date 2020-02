CVA apresenta nova estratégia e identidade para os vinhos do Algarve

Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) anuncia um investimento de cerca de 120 mil euros para os próximos dois anos na promoção dos vinhos do Algarve.

A Região Vitivinícola do Algarve (CVA) registou nos últimos anos uma evolução bastante positiva ao nível do aumento do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos.

Segundo aquela entidade, «constata-se, hoje, uma tendência de regresso às origens, buscando o mais tradicional do Algarve tendo-se assistido a uma aposta forte nas castas Negra-Mole e Crato-Branco (Síria), de vinhas velhas, em linha com as novas tendências do consumidor que procura algo diferenciador e genuíno».

Assim, Sara Silva, presidente da CVA, irá apresentar na segunda-feira, dia 2 de março, às 14 horas, no Museu de Portimão, a nova estratégia e a nova identidade dos Vinhos do Algarve.

«A focalização na qualidade será o caminho a seguir pela região uma vez que, dada a dimensão geográfica do Algarve, não será possível competir em escala. Face a isto, a aposta no mercado nacional, e mais especificamente, regional é deveras importante», defende a CVA.

O posicionamento da marca, «deve espelhar todo o esforço feito pelos produtores na aposta pela qualidade. A restauração e hotelaria do Algarve são parceiros incontornáveis dos vinhos da região, que podem oferecer mais autenticidade com uma experiência gastronómica enriquecedora e única, aliando os excelentes vinhos da região à excelente gastronomia algarvia», diz ainda a Comissão Vitivinícola do Algarve.