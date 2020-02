Crianças de Silves podem ter umas «Férias Super Fixe» na Páscoa

Estão abertas as inscrições para esta iniciativa, com um custo de 40 euros.

As inscrições para o programa «Férias Super Fixe – Páscoa 2020» decorrem de 24 de fevereiro a 18 de março, numa iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS), em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Silves (CPCJ).

A atividade é dirigida a crianças dos seis aos 12 anos, residentes no concelho de Silves, decorrendo de 30 de março a 9 de abril.

Entre as atividades propostas para as férias da Páscoa, estão o ténis, estafetas «divertidas», natação, workshops, hip hop, jogos coletivos, cinema «super fixe», laser tag e karts.

A CMS assegura transporte, com partida e chegada nas EB 2,3 e Junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines e nas Piscinas Municipais de Silves, almoço, t-shirt, seguro, diploma de participação e acompanhamento de técnicos e monitores qualificados para as várias atividades previstas que decorrem entre as 9h00 e as 17h00.

A 1ª fase de inscrições do programa decorrerá de 24 de fevereiro a 6 de março e a 2ª fase funcionará de 11 a 18 de março.

As inscrições são limitadas a 75 participantes por cada fase e têm um custo associado de 40 euros por semana. Os interessados deverão fazer a sua inscrição online no portal do município de Silves.

Cada participante só pode inscrever-se numa semana e pagar (será a semana em que ficará efetivo na lista); pode, ainda, efetuar inscrição noutra semana, mas ficará em lista de espera (se houver desistências será contactado pelo Setor de Desporto).

A autarquia recorda «que os participantes deverão utilizar equipamento adequado para as atividades, nomeadamente a t-shirt das Férias Super Fixe, fato de treino ou calções, sweatshirt e ténis. Em dia de atividades aquáticas é necessário fato de banho, touca, toalha e chinelos. Também deverão acompanhar-se de um lanche para o meio da manhã e da tarde e água».