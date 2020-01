Crianças de Lagos passam a poder usar A ONDA gratuitamente

Crianças que tenham até 12 anos de idade, residentes no concelho de Lagos, passam a estar isentas na utilização d’A ONDA.

A decisão, tomada na última reunião da Câmara Municipal – entidade gestora da rede de transportes urbanos de Lagos -, entra em vigor no próximo dia 1 de março, e visa estimular o uso do transporte coletivo e incentivar a mudança de hábitos dos cidadãos, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 e promover modos de vida mais saudáveis.

Nos últimos quatro anos, A ONDA transportou uma média anual de 62125 passageiros.

«O aumento do número de carreiras urbanas, a maior capacidade e conforto dos autocarros que nelas circulam e a recente redução de 20 por cento no preço dos passes, aplicada no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), foram algumas das medidas adotadas para estimular ainda mais a procura e utilização do transporte coletivo» em Lagos, explica o município.

A essas soma-se agora a isenção para todas as crianças até aos 12 anos, passando a beneficiar também aquelas que não se encontram abrangidas pela modalidade do transporte escolar (o qual garante a gratuitidade do transporte aos alunos residentes a mais de 3 quilómetros do estabelecimento de ensino e apenas durante o ano letivo).

Com esta decisão, na prática, todos os menores até 12 anos passam a poder utilizar gratuitamente A ONDA, residam ou não longe da escola, podendo fazê-lo ao longo de todo o ano, inclusivamente em período de férias escolares.

Para tal, terão apenas que adquirir um cartão magnético («A ONDA Jovem»), que tem um custo de cinco euros e ficará ativo até ao dia em que completem os 13 anos, sendo renovado a cada cinco anos.

As crianças até aos três anos de idade poderão viajar gratuitamente sem necessidade de cartão, embora sempre acompanhadas por um adulto.

Atendendo às necessárias adaptações do sistema de faturação e demais procedimentos de implementação da medida, a mesma entrará em vigor no próximo dia 1 de março, data a partir da qual os interessados poderão requerer o cartão «A ONDA Jovem» no Terminal Rodoviário de Lagos.

Segundo as contas dos serviços da autarquia, estima-se que esta medida venha a abranger cerca de 700 crianças que, passando a utilizar o transporte coletivo, poderão fazer duplicar o número de crianças que já recorriam à ONDA para efetuar as suas deslocações diárias no âmbito do transporte escolar.