Criança algarvia de sete anos vence prova nacional de badminton

Pedro Catrocho é atleta da equipa estombarense Universo dos Mistérios.

O jovem badmintonista alcançou um feito inédito ao vencer, com sete anos, uma prova nacional no passado fim de semana.

Aconteceu no 2º Torneio Nacional do calendário federativo realizado no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Badminton, nas Caldas da Rainha.

Pedro ainda obteve dois segundos lugares nas provas de pares no escalão de sub-11 – um com Dorien Delfin e o outro na prova de mistos com Isabel Nunes, atleta das Caldas da Rainha.

O clube algarvio ainda obteve outro segundo lugar, por Helena Inácio, na prova de pares no escalão de sub-13 e quatro terceiros lugares, em sub-17 pelo par Luís Santos/André Algarve e em sub-15 por Daniela Alexandre, nas duas provas de pares, sendo que, na de mistos, fez parceria com Rodrigo Martins e na de senhoras com Sofia Costa da Chelagoense.

Por último, de registar o terceiro lugar de Dorien Delfin em singulares no escalão de sub-11. Estes foram «os melhores resultados de sempre» do clube estombarense, que à partida já tinha batido outro recorde – ter oito atletas nas provas de singulares.