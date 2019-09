CRESC Algarve 2020 vai financiar 113 estágios de jovens nas autarquias

O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 lançou esta sexta-feira, dia 13 de setembro, o aviso nº ALG-18-2019-14, o qual visa a integração de jovens no mercado laboral, através do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), e que abrangerá 113 jovens na região.

Destinados a jovens desempregados até aos 30 anos, ou 35 se portadores de deficiência ou com incapacidade, detentores de licenciatura, de cursos técnicos superiores profissionais ou cursos tecnológicos de nível secundário, os estágios do PEPAL visam aumentar a qualificação e melhorar o perfil de empregabilidade, dando resposta às dificuldades de inserção na vida profissional e apoiando a sua transição do sistema de ensino e formação profissional para o mercado de trabalho.

Os estagiários foram distribuídos pelas entidades promotoras tendo em conta a sua disponibilidade de acolhimento e acompanhamento, através de despacho da tutela, tendo sido atribuídas 113 vagas às autarquias locais e entidades participadas do Algarve.

Os procedimentos de seleção de estagiários devem estar concluídos no prazo de quatro meses, a contar da data da publicitação do aviso de abertura, devendo as candidaturas das entidades beneficiárias dar entrada até ao próximo dia 14 de outubro.

O financiamento público para o presente convite é de €1250000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil euros), repartido entre o Fundo Social Europeu (FSE) em 80 por cento, ou seja, €1000000,00 (um milhão de euros), e a contribuição pública nacional em 20 por cento, ou seja, 250 mil euros, a qual será suportada pelas entidades públicas beneficiárias.

