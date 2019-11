O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 abriu o concurso nº ALG-34-2019-17, no domínio temático da proteção social e prevenção da pobreza e de qualquer outro tipo de discriminação, destinado a financiar projetos para sustentabilidade, inovação e experimentação social.

Neste contexto, a Portugal Inovação Social, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) e os municípios de Lagos e Olhão, promove duas sessões públicas de esclarecimento sobre o instrumento de financiamento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social Parcerias para o Impacto.

Com candidaturas abertas até 13 de janeiro, as sessões a realizar em Lagos e Olhão visam apresentar este instrumento de financiamento bem como esclarecer dúvidas sobre o processo, destinando-se a empresas, entidades da economia social, associações e fundações públicas, agrupamentos de escola e autarquias.



Consulte AQUI este e os outros avisos que se encontram abertos no âmbito do CRESC Algarve 2020.

Estão marcadas duas sessões de apresentação do instrumento de financiamento e esclarecimento sobre candidaturas na próxima semana.

A primeira terá lugar no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI na segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 10 horas.

Outra terá lugar na Biblioteca Municipal de Olhão, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 10 horas.