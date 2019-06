Creche Rainha Santa de Alvor visitou o Zoo de Lisboa

Dando cumprimento ao seu Plano de Atividades, a creche da Santa Casa da Misericórdia de Alvor, instituição de solidariedade social com cerca 500 anos de existência, realizou, na sexta-feira, dia 14 de junho, uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa.

Como registo de final de ano lectivo, entre as crianças, pais, encarregados de educação, educadoras de infância e auxiliares de ação educativa cerca de uma centena de participantes encheram os autocarros cedidos pela Câmara Municipal de Portimão.

Ao longo do ano lectivo a instituição promoveu outras acções no exteriores de que se destacam: visita à Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, Zoomarine, Museu Municipal de Portimão e Fontes de Estombar.

Procurando novas estratégias de desenvolvimento de Recursos Humanos a Santa Casa de Alvor tem promovido mensalmente acções de formação interna, dinâmicas intergrupais e interpessoais.

Mário de Freitas, provedor desta instituição considera que «é o espírito de grupo e de trabalho em equipa multidisciplinar torna a Santa Casa de Alvor diferente, em comparação a outras entidades que fazem quase o mesmo que nós».

No entanto, diz o responsável «é fundamental capacitarmo-nos da importância da instituição enquanto principal empregador da freguesia de Alvor, exceptuando o sector da hotelaria que é sazonal».

E justifica: «falo em concreto do real valor que a instituição representa para as famílias que entregam os seus entes mais queridos à nossa responsabilidade, seja na área sénior ou na infância».

A creche Rainha Santa presta serviços de qualidade reconhecida pela Segurança Social a 83 crianças, dos 4 meses aos 3 anos de idade.

«Consideramos, no entanto, que cabe ao Estado apoiar na íntegra as várias valências do sector social. As dificuldades financeiras pautam-se por não haver uma política de proteção fiscal relativamente aos elevados custos nos consumos de água, eletricidade, gás entre os inúmeros os compromissos financeiros e sociais a que estamos sujeitos para que seja possível cumprir a missão de servir o próximo», remata Mário de Freitas.