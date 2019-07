Craques do futsal e sardinha são estrelas do verão em Portimão

Até meados de setembro, Portimão tem uma vasta oferta para quem visita o município, numa agenda dirigida às famílias, com propostas para todos os gostos e idades, do desporto à cultura, sem esquecer as tradições locais e a pura diversão.

Os grandes destaques pertencem ao Festival da Sardinha, que decorre entre 7 e 11 de agosto (quarta-feira a domingo) na zona ribeirinha de Portimão, em sete restaurantes parceiros do festival, com muita música para dar aos presentes: a 7 de agosto, Amor Electro; 8 de agosto, Bárbara Bandeira; a 9 de agosto, Marco Rodrigues; a 10 de agosto, C4 Pedro e, a 11 de agosto, Expensive Soul.

No dia antes da abertura oficial do certame, a 6 de agosto, haverá uma reconstituição histórica da descarga da sardinha, numa viagem ao passado com trajes, dizeres e meios de transporte de há algumas décadas, que contará com uma mega sardinhada popular, integrada num programa dinamizado com a RTP1 e transmitido em direto de Portimão a partir das 10h00.

Mas antes, há o Afro Nation Festival que, de 1 a 4 de agosto (quinta-feira a domingo), garante o som de inspiração africana no areal da Praia da Rocha, com destaque para o trio nigeriano Wizkid, Davido e Burna Boy. Também no cartaz vão estar IAMDDB, MIST, Yxng Bane, Stefflon Don, Ms Dynamite e muitos mais.

Ainda nos primeiros dias de agosto, há várias festas populares em diversas áreas: as Festas de Santo André, junto à Igreja da Penina (3, 4, 10 e 11 agosto), o Arraial Solidário Cáritas, na Praça da República (3 e 4 de agosto), a 11ª Prova de Mar de Alvor (4 de agosto) e o Alvor Fixe Market (8 a 10 de agosto).

De 9 a 11 de agosto, os petiscos e doces regionais, o artesanato e a música popular também estão em destaque na 18ª Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra, que terá lugar no adro da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande, entre as 18h00 e a meia-noite.

Também por estes dias, a Área Desportiva da Praia da Rocha será palco da Shark Race, entre as 20 e as 22 horas de 10 de agosto, cujos percursos compreendem as distâncias de 8 quilómetros (corrida) e 4 quilómetros (caminhada), bem como de uma etapa do Campeonato Nacional de Futvólei.

De 17 a 25 de agosto poderá ser visitado, na Marina de Portimão, o Vaivém Oceanário, no qual será possível conferir o impacto do ser-humano no maior ecossistema do nosso planeta, durante o seguinte horário: entre as 11 e as 13h00 pela manhã, e entre as 14h30 e as 19h00 no período da tarde.

Outro dos principais eventos desportivos nas próximas semanas é o International Masters Futsal, que entre 22 e 25 de agosto reunirá no Portimão Arena quatro das melhores equipas mundiais da modalidade: Sporting (atual campeão europeu), Benfica, Inter Movistar (onde milita o português Ricardinho) e o Kairat Almaty.

As crianças entre os 6 e 12 anos poderão participar no Gira MegaCrack, interação lúdica e desportiva que inclui minijogos e muita diversão.

No mesmo período de 22 a 25 de agosto, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão exibirá o espetáculo de ilusionismo «Minutos Mágicos», a cargo de Mário Daniel, com atuações agendadas para as 21h30.

O final de agosto será pontuado por uma diversidade de eventos, que vai do 5º Festival de Acordeão João César (dia 24, às 21 horas, na Praça da República) ao 1º Live and Loud Fest – Powered by Marginália (dias 28 e 29, às 22 horas) também na Praça da República), passando pela Prova de Mar da Praia da Rocha (dia 25, às 12h00) e pela Taça do Algarve em Petanca (dia 25, das 9h00 às 18h00, na zona ribeirinha de Portimão).

Já o mês de Setembro começa com uma etapa do circuito da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica e Torneio Internacional de Portimão, que entre os dias 1 e 8 atrairá ao Portimão Arena os apreciadores da modalidade.

Por sua vez, entre os dias 4 e 8, a Praça da República recebe o R10 Street Futsal, considerado o maior evento de futebol de rua em Portugal, com a presença de Ricardinho.

Mas as propostas desportivas não se ficam por aqui e, enquanto o Autódromo Internacional do Algarve recebe de 5 a 8 de setembro mais uma etapa do Campeonato do Mundo de Superbike, na nova pista do Parque da Juventude de Portimão disputar-se-á a 8 de setembro o Campeonato Regional de BMX Race.

A Marina de Portimão vai ser, entre 8 de 15 de setembro, a primeira paragem do Clipper Round the World Yatch Race, aventura não competitiva de 40 mil milhas náuticas em que participam 11 equipas e um total de 700 tripulantes, e nos green do Morgado Golf Resort decide-se, entre 12 e 15 de setembro, o 57º Open de Portugal.

Durante os quatro dias e noites de 12 até 15 de setembro, Portimão vai ser o cenário do BPM Festival, um certame de música eletrónica com djs de underground house e techno em palcos à beira-mar, discotecas e recintos espalhados pela cidade.

Referência ainda para o 2º Aquatlo O2 (8 de setembro na Praia da Restinga), para o Festival do Berbigão (dias 14 e 15 no Polidesportivo da Figueira) e para o Passeio Anual de Bicicletas Antigas (dia 15 em Portimão).

Ainda em destaque, estão as Paradas «Portimão – Cidade Europeia do Desporto», que iniciaram no dia 27 de julho e decorrem até 31 de agosto, a partir das 10h00 pelas ruas do centro de Portimão até ao Mercado Municipal).

Lugar ainda para os espetáculos de videomapping na fachada da Igreja do Colégio e inspirados na Cidade Europeia do Desporto 2019 (16 e 17 de agosto, às 21h30, 22h30 e 23h30), para a iniciativa Música no Coreto (noites de 2, 7 a 11, 16, 23 e 30 agosto na Praça Manuel Teixeira) e para a Música à Beira-mar, que se realiza na Praia da Rocha a 23 de agosto, a partir das 19h30.

Em complemento, a Feira de Velharias decorre nos dias 4 e 18 de agosto e 1 e 15 de setembro, ao passo que o Mercado Mensal se realiza a 5 de agosto e 2 de setembro, sempre no Parque de Feiras e Exposições de Portimão.