CP reforça serviços de Alfa Pendular aos sábados entre Porto e Faro

Mais dois comboios adicionais aos sábados, até outubro, um em cada sentido.

A CP – Comboios de Portugal decidiu reforçar a oferta Alfa Pendular, nos sábados 5, 12, 19 e 26 de setembro e 3 de outubro, entre Porto, Lisboa e Faro, na sequência do aumento de passageiros que se tem vindo a registar com destino ao Algarve.

Desta forma, à oferta Alfa Pendular já existente, vão circular mais dois comboios adicionais, um em cada sentido, com partida de Porto Campanhã às 5h40 e chegada a Faro às 11h23, e no sentido inverso, com partida de Faro às 16h00 e chegada a Porto Campanhã às 21h50.

O controlo do número de lugares mantém-se, continuando a ser assegurado através da limitação dos lugares disponibilizados para venda.

A empresa vai manter em curso «a monitorização da evolução da oferta e as operações de desinfeção dos comboios, que é realizada diariamente em diversos locais ao longo do país, num contributo essencial para conter a transmissão do vírus COVID-19».