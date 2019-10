CP lança viagens desde 4,50 euros entre Faro e Lisboa

A partir de hoje, 15 de outubro, os comboios de Longo Curso da CP – Comboios de Portugal vão disponibilizar 10300 viagens com descontos até 80 por cento.

Os bilhetes disponíveis nesta nova campanha são válidos para viagens a realizar entre 24 de outubro e 19 de dezembro, e podem ser comprados com a antecedência mínima de 10 dias relativamente à data da viagem.

Estão abrangidos os 86 destinos dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, com preços a partir de: 2,50 euros para ligações entre Lisboa e Évora; 3,00 euros para ligações entre Lisboa e Beja; 4,00 euros para ligações entre Lisboa e as cidades de Coimbra ou Covilhã; 4,50 euros para ligações entre Lisboa e as cidades de Aveiro, Faro ou Guarda; 5,00 euros para ligações entre Lisboa e Porto; 5,50 euros para ligações entre Lisboa e as cidades de Braga ou Guimarães.

Por semana são colocados à venda mais de 1200 lugares no âmbito desta campanha.

Desde 2013, a empresa tem promovido várias campanhas desta natureza que têm registado uma grande recetividade do mercado e contribuído para o aumento da procura dos serviços de longo curso, da ordem dos 37 por cento, entre 2013 e 2018.