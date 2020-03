COVID-19: VRSA tem dois hotéis para acolher profissionais no terreno

Hotel Apolo e «Casa de Cacela» abrem portas aos homens e mulheres que combatem a infeção no terreno.

A presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, reuniu-se hoje, quinta-feira, 19 de março, com a Comissão Municipal de Proteção Civil para fazer o acompanhamento e monitorização das medidas de prevenção da COVID-19.

A sessão teve lugar nos Paços do Concelho, servindo para realizar um balanço das ações tomadas até ao momento e para avaliar as estratégias a aplicar durante os próximos 15 dias, agora que foi decretado o estado de emergência nacional.

De forma a proteger os profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros, duas unidades hoteleiras do concelho (Hotel Apolo e «Casa de Cacela») disponibilizaram-se para oferecer alojamento gratuito para estes profissionais que se encontrem em situação de deslocamento ou que queiram evitar pernoitar no domicílio para evitar o contágio de familiares.

Na mesma linha, a autarquia já entrou em contacto com diversas superfícies comerciais do concelho para avaliar a possibilidade de ser reservado um horário específico e exclusivo para os profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros.

Com o objetivo de avaliar o impacto do Coronavírus nas unidades hoteleiras do concelho, a Câmara Municipal de VRSA está também a contactar os empresários do setor e a fazer um ponto de situação sobre o número de hóspedes ainda alojados e sobre as medidas preventivas e económicas que as unidades irão adotar nas próximas semanas.