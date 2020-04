COVID-19: VRSA lança linha de apoio para empresários

Trabalhadores independentes também podem recorrer ao serviço.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) anunciou o lançamento da Linha de Apoio ao Empresário.

Esta nova valência destina-se a prestar aconselhamento e informação aos empresários ou trabalhadores independentes, nomeadamente sobre as obrigações fiscais e medidas determinadas em virtude do decretamento do estado de emergência.

Por outro lado, o serviço procurará auxiliar no processo de candidatura e acesso ao conjunto de linhas de crédito garantidas pelo Estado.

Assim, está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00, o número 910 890 130. Em alternativa, os interessado também podem contactar a autarquia através de e-mail.

Recorde-se que o Governo apresentou, na passada semana, um conjunto de medidas que visam apoiar a economia, os trabalhadores e as empresas, procurando garantir a manutenção do emprego através de um sistema de garantias públicas, do sistema bancário e na flexibilização das obrigações fiscais e contributivas.

O objetivo é «preservar a capacidade produtiva das empresas e os postos de trabalho, garantindo que estas tenham a liquidez suficiente para satisfazerem as suas obrigações com os fornecedores, os clientes e os trabalhadores».

Na sequência da aprovação da Comissão Europeia no dia 22 de março, o Governo lançou ainda 4 novas linhas específicas, com uma dotação conjunta de três mil milhões de euros, destinadas a permitir o financiamento, em melhores condições, das empresas com atividade nos setores mais afetados pela pandemia: restauração e similares, turismo, agências de viagem, animação turística, organizadores de eventos e similares e indústria.