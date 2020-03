COVID-19: VRSA ativa Linha de Apoio Social para idosos e doentes crónicos

Serviço poderá ser utilizado duas vezes por semana.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) disponibiliza, a partir desta quarta-feira, 25 de março, a Linha de Apoio Social Covid-19. O serviço é gratuito e destina-se a idosos, doentes crónicos e pessoas isoladas ou com incapacidade que se vejam impossibilitadas de sair de casa para fazer as compras de supermercado ou de aviar medicação na farmácia em virtude das restrições decorrentes da situação de emergência nacional.

A valência está disponível através do número 910 890 007 e integra uma equipa multidisciplinar da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de VRSA, contando com o apoio de uma rede de voluntários e de diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

Para beneficiar dos serviços, bastará contactar a linha de apoio, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h00. A rede de voluntários e parceiros receberá o pedido e o dinheiro para a compra e, posteriormente, os produtos requisitados, o recibo da compra e o troco serão entregues em segurança e no domicílio.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «esta medida destina-se a proteger uma das franjas da população mais vulnerável ao contágio da COVID-19 e insere-se no conjunto de apoios e medidas que o município tem lançado, nos últimos dias, para dar uma resposta clara à situação de pandemia».

Cada beneficiário poderá utilizar este serviço até duas vezes por semana, contribuindo-se assim para a minimização dos impactos negativos do atual problema de saúde pública na vida quotidiana da população sénior».

Este novo serviço junta-se à Linha de Apoio Psicológico igualmente criada pelo município de VRSA e destinada a dar resposta e aconselhamento às ansiedades e inquietações da população que, neste momento, se encontra em situação de isolamento preventivo domiciliário.