COVID-19: Testes realizados em lar de Aljezur deram todos negativo

Mais de 100 testes realizados.

No âmbito do projeto de testes preventivos aos lares do Algarve realizados pela equipa do Algarve Biomedical Center – ABC, foram realizados 113 rastreios no passado dia 22 de Abril, no Lar Nossa Senhora D’Alva de Aljezur. Os resultados foram todos negativos.

Entre os testados encontravam-se 59 utentes e 54 funcionários, numa complexa operação que teve a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, que tiveram a seu cargo os transportes das equipas profissionais do ABC de Faro para Aljezur, assim como o seu regresso.

Todas medidas excecionais de higienização e proteção foram adotadas, para segurança de todos os envolvidos. Os resultados verificados «deixam uma forte esperança de motivação pelo trabalho desenvolvido na proteção dos utentes deste lar, estando os profissionais que aí trabalham, e toda a direção da Santa Casa, de parabéns pelo seu empenho e determinação na proteção deste grupo de idosos, onde o risco é elevado».