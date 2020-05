COVID-19: Testes negativos nas creches algarvias que reabriram hoje

Foram testadas 104 creches no Algarve.

O Algarve Biomedical Center (ABC) testou um total de 1906 funcionários das creches do Algarve, do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral que reabrem hoje, dia 18 de maio. Os resultados são todos negativos.

A ação foi levada a cabo desde dia 4 de maio, com testes em 104 creches do Algarve e 26 do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral, encontrando-se, agora, a testar aquelas que reabrem apenas a 1 de junho.

A testagem insere-se no âmbito do programa de testes de diagnóstico ao novo Coronavírus em creches, promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com laboratórios de instituições científicas e académicas devidamente certificados pelo INSA.