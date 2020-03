COVID-19: Tavira cancela programação desportiva e cultural de abril

Autarquia pretende reagendar os espetáculos quando a situação melhorar.

Face à rápida e global disseminação da COVID-19 por todo o mundo, e em concordância com o Estado de Emergência declarado em Portugal a 18 de março, a Câmara Municipal de Tavira cancelou e adiou diversas iniciativas de âmbito cultural e desportivo, nomeadamente a programação de eventos prevista para o mês de abril.

Assim, o «Viva a Primavera» (programa cultural promovido em articulação com as associações culturais), o concerto de Páscoa pela Orquestra Clássica do Sul, a Mostra da Primavera, as comemorações do 25 de Abril e o Plano de Promoção da Atividade Física do concelho são algumas das atividades que ficam sem efeito.

Estas decisões acompanham as medidas extraordinárias aplicadas em todo o país, de caráter urgente, com vista a conter a transmissão do vírus na população com proibição de circulação de pessoas, de reuniões e do acesso a espaços públicos, encerramento de empresas e escolas, interdição de espaços culturais, desportivos e sociais.

No decorrer deste mês de março, a autarquia tinha já procedido ao adiamento da sua programação, designadamente, das comemorações dos 500 anos da elevação de Tavira a cidade, assim como ao encerramento de todos os equipamentos culturais, desportivos e outros edifícios municipais.

Logo que esta grave situação pandémica seja revertida e a vida pública regresse à normalidade, a Câmara Municipal de Tavira «pretende reagendar a programação, neste momento cancelada, e manterá o seu apoio às associações culturais e aos clubes desportivos para que possam dar continuidade à sua atividade. Até lá, mantenha-se em casa. Saúde para todos!», deseja a autarquia, em nota de imprensa.