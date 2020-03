COVID-19: Silves prepara zonas de apoio à população no concelho

Hotel Vila Galé Náutico em Armação de Pêra e Instituto Piaget são Zonas de Apoio à População no concelho.

O município de Silves em articulação com a Subcomissão de Proteção Civil COVID-19, atento ao quadro de saúde nacional e monitorizando o desenvolvimento da pandemia COVID-19 no país, desenvolveram um plano com Zonas de Apoio à População (ZAP), procurando antecipar possíveis cenários, com vista a uma resposta rápida em caso de necessidade.

Este recurso permitirá acolher grupos específicos da população do concelho que necessitem de ficar em isolamento (designadamente para apoio às lares de idosos), acolher e apoiar, se necessário, elementos das forças da Proteção Civil e do Serviço Nacional de Saúde ou outros a definir pela Delegada de Saúde.

Após validação da Autoridade Local de Saúde estão a ser preparadas três Zonas de Apoio à População (ZAP´s), operacionalizadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas (SMPCF) do Município de Silves, que estarão em condições de entrar em funcionamento durante a próxima semana.

A ZAP de Silves está localizada junto ao Centro de Saúde de Silves, nas instalações do Instituto Piaget. Nesta primeira fase foram instaladas 50 camas, com a possibilidade de reforço.

Para o seu funcionamento em pleno, este equipamento aguarda a chegada de uma unidade portátil (contentor) para banhos e higiene, que será totalmente suportada pelo Município de Silves. .

A esta ZAP irão juntar-se mais duas. Em curso está a operacionalização de uma segunda ZAP no pavilhão municipal de Pêra e na escola EB1 Pêra – com capacidade de 50 camas, e de uma terceira ZAP no pavilhão Municipal de Armação Pêra – que apoiará também grupos específicos da população do concelho que necessitem de ficar em isolamento, com uma capacidade instalada de 80 camas.

A operacionalização destas ZAP é o resultado do esforço conjunto entre o Município de Silves, as entidades cooperantes da Subcomissão de Proteção Civil e em particular, o Instituto Piaget de Silves e o Agrupamento de Escolas Silves-Sul, na cedência imediata das suas instalações, o Hotel Vila Galé Náutico (de Armação de Pêra) que, em poucas horas, disponibilizou camas e roupas que permitiram equipar os espaço, contando com a pronta colaboração do Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Silves e Albufeira, que procedeu à montagem e organização do espaço.

Importa referir que, pensando nas necessidades de alojamento de profissionais de saúde e outros agentes, o município de Silves articulou com diversos alojamentos locais e unidades hoteleiras de pequena dimensão do concelho a disponibilização de apartamentos para acolher, em caso de necessidade, agentes de proteção civil e do Serviço Nacional de Saúde que necessitem de alojamento durante os seus períodos de trabalho.

O município de Silves continuará a trabalhar em toda a linha na implementação de medidas que visem não só a minimização do contágio por COVID-19 no concelho mas, também, o apoio à população afetada e endereça o seu sincero agradecimento às entidades externas colaborantes e a todas as equipas de funcionários da Câmara Municipal de Silves, do SMPCF, Logística, Unidade de Máquinas e Viaturas, Acão Social, Higiene e Segurança no Trabalho, Limpeza Urbana entre outras que têm estado, desde o primeiro momento, na linha da frente para garantir a rápida operacionalização de diversos equipamentos de apoio a este grave problema de saúde pública.