COVID-19: Silves cancela sessões de abril do Jazz nas Adegas

Existiu também um prolongamento do prazo de reembolso para espetáculos cancelados anteriormente.

A Câmara Municipal de Silves informa que, em virtude da atual situação da pandemia causada pela COVID-19, as sessões de Jazz nas Adegas agendadas para o mês de abril e que levariam os grupos Edgar Caramelo Quarteto e Quarteto Luís Bastos à Adega JAAP (3 e 4 abril) e à Quinta Barranco Longo (17 e 18 abril), respetivamente, foram canceladas.

«Todos aqueles que tenham adquirido bilhetes para estas sessões poderão solicitar o seu reembolso no local onde os mesmos foram adquiridos, até ao próximo dia 31 de maio, ou, no caso dos bilhetes terem sido adquiridos na plataforma online, contactar a BOL (através da linha de informações e reservas 1820)», explica o município.

Acresce referir que o prazo de reembolso dos bilhetes do Lado B, com Marco Rodrigues, e do Jazz nas Adegas, com Chibanga Groove, «também foi prolongado até à data mencionada anteriormente, pelo que quem ainda não solicitou o seu reembolso poderá fazê-lo».