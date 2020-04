COVID-19: São Brás já testou 156 utentes do Lar da Santa Casa

Jornada intensiva de testes no Lar de Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia.

Os utentes do Lar de Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel e todos os colaboradores, que se encontram em atividade e com contacto direto ou indireto com os idosos, foram testados ao novo Coronavírus na última sexta-feira, 10 de abril.

Uma equipa de seis profissionais do Algarve Biomedical Center, deslocada em três ambulâncias cedidas pelos Bombeiros Voluntários são-brasenses, estiveram a realizar os 156 testes, numa jornada intensiva de três horas, acompanhada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel.

Esta ação foi desencadeada «numa perspetiva preventiva, pois nesta instituição não existe qualquer caso sinalizado ou em vigilância. Pretende-se agir na prevenção e antecipar as ações e, em simultâneo, manter em segurança e serenidade os seniores institucionalizados e as suas famílias que, no contexto atual de pandemia, se encontram impedidas de os visitar», explica a Câmara Municipal de São Brás.

Nesta ocasião, o município e a Santa Casa da Misericórdia «agradecem publicamente ao ABC – Algarve Biomedical Center e ao Centro Distrital de Segurança Social pela realização desta ação, que resulta de um protocolo firmado pelo Governo entre aquele centro, o Ministério da Saúde e a Universidade do Algarve, assim como aos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, pela colaboração nesta importante iniciativa de prevenção da propagação do vírus».

Uma iniciativa «que complementa um amplo conjunto de ações que a Santa Casa tem vindo a realizar, reformulando todos os seus espaços, equipamentos e equipas numa grande operação de proteção dos idosos».

A autarquia de São Brás de Alportel aproveitou ainda para enaltecer «o esforço e dedicação desta instituição de solidariedade social, dirigida pelo provedor Júlio Pereira, e agradece reconhecidamente a todos os trabalhares e voluntários, pela enorme dedicação e excelente trabalho que estão a fazer para prevenir e antever as respostas, neste contexto tão difícil que todos estamos a viver».

O teste massivo nos lares algarvios vai continuar. Até ao momento, 25 por cento das instituições da região já foram testadas.