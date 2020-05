COVID-19: São Brás aprova voto de louvor para toda a população

Entidades também receberam o louvor municipal.

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprovaram, por unanimidade, um voto de louvor à comunidade são-brasense que durante este período de pandemia provocada pelo novo Coronavírus COVID-19 «mostrou a sua garra, resistência e a sua enorme capacidade de mobilização solidária».

«O município de São Brás de Alportel é conhecido pelo espírito altruísta e solidário das suas gentes, o que constitui uma enorme mais-valia para o concelho, nas mais diversas áreas», refere a autarquia, que prossegue dizendo que «são inúmeros os voluntariosos são-brasenses, assim como as coletividades, empresas e movimento de associativismo formal e informal que, sempre que é necessário, avançam sem medo para ações de solidariedade que muito nos orgulham».

Esta cidadania ativa «em muito contribui para um concelho desenvolvido, justo e inclusivo, que se revela cada vez mais um passo à frente das necessidades, na procura constante da proteção de todos e da ajuda a quem mais precisa», lê-se no documento aprovado pelo executivo municipal a 16 de abril e, posteriormente, pelos membros da assembleia municipal, a 29 do mesmo mês, onde é enaltecida a forma como a comunidade tentou reforçar a rede de apoio à comunidade e criar «soluções engenhosas para problemas criados pela pandemia».

O agradecimento é ainda estendido a todas as empresas e particulares «que têm manifestado a sua solidariedade, mediante doação de bens, serviços e donativos, em prol deste combate contra o vírus, pela vida e pelo futuro da nossa comunidade».

O voto de louvor aprovado também por unanimidade pela Assembleia Municipal são-brasense, a 29 de abril, estende-se ainda «a toda a população que, no geral, colaborou e respeitou o apelo ao isolamento social e acatou as ordens importas pelo Estado de Emergência e as recomendações das Autoridades de Saúde e do município».

Uma colaboração que o executivo municipal reconhece ter sido «particularmente exigente no Domingo de Páscoa em que, pela primeira vez, a Procissão de Aleluia não saiu à rua. Uma tradição que a comunidade soube adaptar à realidade, tendo sido celebrada em casa e nas varandas são-brasenses».

O voto de louvor constata ainda que «sem esta colaboração, a mais poderosa arma de enfrentar este inimigo invisível e mortal, não teríamos, ao momento, os reduzidos números de infeção no concelho, que contudo não nos descansam desta luta que se trava, dia a dia, pela vida de todos».

O reconhecimento estende-se «a todas e todos os profissionais que desde a primeira hora têm estado a garantir cuidados de saúde, segurança pública e o acesso a bens e serviços essenciais a toda a comunidade, incluindo os cidadãos mais isolados e os que integram os grupos de risco, não esquecendo os artistas são-brasenses que generosamente têm partilhado o seu talento em prol do bem-estar da comunidade e a todos os que têm contribuído para a implementação do programa São Brás Acontece Em Casa, que está a ser disponibilizado a toda a população através das redes sociais do município».

O voto alude também «aos empresários e comerciantes que prontamente acederam ao apelo do município, encerrando temporariamente os seus estabelecimentos, colocando em causa os seus rendimentos, num contributo fundamental para a proteção da vida de todos e a todos os agentes da economia local que nobremente se reinventaram para que nada falte a quem está em casa».

Nesta ocasião, em que o país tenta retomar alguma dinâmica económica e social, o município e a Assembleia Municipal deixam ainda «um reconhecimento aos colaboradores do município que de forma empenhada e versátil mantiveram o seu compromisso de serviço à comunidade».

No voto de louvor é apresentado um «justo reconhecimento a todos os membros do Grupo de Trabalho COVID-19 e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, pelo incansável esforço, e aos restantes elementos da Subcomissão de Proteção Civil, nomeadamente à Delegada de Saúde, pelo seu incondicional empenho, à representante da Segurança Social e ao Comandante do Posto Territorial da GNR, parceiros primordiais nesta luta pela proteção da nossa população».

«Todo o empenho e esforço elencado de forma pormenorizada no voto de louvor, motivaram a atribuição desta homenagem à comunidade que, nesta época particularmente desafiante, muito tem dignificado a sociedade em geral e o município de São Brás de Alportel em particular».