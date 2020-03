COVID-19: «Quarteira Presente» para ajudar população de risco

Autarquia quer proteger os grupos de risco da COVID-19.

Na sequência da evolução da pandemia associada ao Coronavírus (COVID-19) e do decretado estado de emergência nacional, a Junta de Freguesia de Quarteira implementou um conjunto de ações que visam apoiar a população sem suporte familiar.

O programa «Quarteira Presente» vai prestar suporte a idosos, doentes crónicos e a pessoas com mobilidade reduzida em tarefas como a ida ao supermercado, à farmácia, aos correios ou ao Centro de Saúde para levantamento de receitas. Também garante o transporte de refeições e ainda agiliza o processo de atestados e provas de vida, emitidos pela junta de freguesia.

«É em momentos como este que a comunidade quarteirense vem, uma vez mais, demonstrar a sua união e espírito de entreajuda», afirma Telmo Pinto, presidente da autarquia quarteirense.

«Assim, todos juntos, garantimos que este grupo de risco se mantém nas suas casas e assegurarmos que nada lhes faltará, especialmente em matéria de alimentação e produtos farmacêuticos», acrescenta o autarca.

Este serviço insere-se num conjunto de medidas implementadas pela Junta de Freguesia de Quarteira e pela Câmara Municipal de Loulé, juntamente com os parceiros da Rede Social de Freguesia, que estão a trabalhar ativamente na procura de soluções que minimizem as dificuldades por que todos estão a passar e facilitem a permanência da população mais vulnerável nos seus lares, para que contribuam ativamente na contenção do foco do COVID-19.

A autarquia informa que, em caso de necessidade, sejam utilizados dois contactos: o telefone 919 993 104, ou o e-mail.

Telmo Pinto deixou também «uma palavra de agradecimento às dezenas de pessoas que nos têm chegado das mais diversas formas a demonstrarem o seu espírito de voluntariedade na proteção da população mais vulnerável».

Neste momento, o Banco Local de Voluntariado do Município de Loulé está a fazer este trabalho e a recolher informação de todos os interessando em fazer voluntariado, através do preenchimento da ficha de inscrição disponível aqui.