COVID-19: Profissionais do pré-escolar de Lagos com testes negativos

Testes foram realizados pelo Algarve Biomedical Center.

Todos os testes realizados aos 74 profissionais dos dois agrupamentos que retomaram na segunda-feira, 1 de junho, as atividades presenciais do ensino pré-escolar público de Lagos, acusaram negativo.

Este resultado «vem confirmar o sentimento de segurança no exercício desta atividade, tranquilizando igualmente as famílias das crianças que voltaram esta semana às suas salas».

Recorde-se que os testes foram realizados no passado sábado por técnicos do ABC – Algarve Biomedical Center, entidade que já havia testado anteriormente o pessoal docente e não-docente que retomou a sua atividade letiva presencial com os alunos do ensino secundário.

Com esta ação, o município «deu continuidade à estratégia de prevenção de eventuais contágios, garantindo que a retoma das atividades letivas presenciais decorre com toda a segurança e tranquilidade para os profissionais envolvidos, as crianças e respetivas famílias».

​