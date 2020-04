COVID-19: Posto de colheita de Silves entrou hoje em funcionamento

Posto localiza-se na Fissul e testa situações encaminhadas pelas autoridades competentes.

O posto de colheita COVID-19 de Silves, criado para o apoio específico às Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários (ADC-Comunidade), entrou hoje, quarta-feira, 1 de abril, em funcionamento.

Este centro está localizado na Fissul e o seu acesso é restrito a casos devidamente encaminhados pelos canais oficiais da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e Direção-Geral de Saúde (DGS), entidades autorizadas para a prescrição de testes de diagnóstico.

De salientar que a prescrição de recolha é efetuada através de marcação prévia por canais telefónicos, de forma a mitigar os riscos de infeção, dando-se também conta que, quando prescrita, existe a possibilidade de recolha domiciliária.

Trata-se de mais uma iniciativa que visa garantir um serviço de proximidade na despistagem de infetados com COVID-19, ao qual o município silvense «se disponibilizou, desde a primeira hora, com a cedência do espaço da Fissul ao centro de análises Aqualab que, ao serviço da ARS, irá realizar testes ao COVID-19».

Este centro irá servir os concelhos de Silves e Lagoa e a sua operacionalização resulta da «estreita colaboração entre o município de Silves, as entidades cooperantes da Subcomissão de Proteção Civil e a Autoridade Local de Saúde».

A Câmara Municipal de Silves «continuará a trabalhar na implementação de medidas que visem não só a minimização do contágio por COVID-19 no concelho mas, também, o apoio à população infetada, tendo para o efeito sido criadas três Zonas de Apoio à População (em Silves, Pêra e Armação de Pêra), endereçando o seu sincero agradecimento quer a todas as entidades envolvidas que, de forma célere, têm contribuído em todo o processo, quer às equipas de funcionários da autarquia que têm estado, desde o primeiro momento, na linha da frente».

Procedimento para a marcação de análise:

De acordo com orientações da DGS, o doente ou seu representante, após receber a requisição do teste de COVID-19 deve contactar telefonicamente o laboratório onde pretende realizar o teste de COVID-19. No caso de Silves, o número a marcar será o 289 580 890. Marcações por email (deverá selecionar apenas um dos endereços) podem ser realizadas pelo [email protected] ou [email protected], fornecendo nome, telefone e referência fornecida na mensagem do SNS (composta por 3 códigos).

A colheita das amostras deve ser realizada no domicílio ou pontos destinados ao efeito conforme a lista de laboratórios acessível aqui. A realização dos testes laboratoriais deverá ser realizada no prazo máximo de 48 horas, após contacto pelo doente ou seu representante.