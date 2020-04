COVID-19: Portugal chega aos 8251 casos, 143 no Algarve

O balanço diário da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre o percurso da COVID-19 em Portugal divulgou, há momentos, a existência de 8251 casos confirmados no país até ao final do dia de ontem, terça-feira 31 de março. Os óbitos também aumentaram – são agora 187 em todo o território nacional.

No Algarve registam-se, segundo a DGS, 146 casos. Apesar disso, o relatório oficial da ARS refere 143. A entidade explica «a existência de uma discrepância de três novos casos confirmados adicionais reportados no relatório de situação da DGS, que não constam do relatório de situação da região, considerando que ainda não foram reportados à região».

Os casos distribuem-se por Faro, que regista 37 doentes, Albufeira, com 35, Loulé com 24 e Portimão com 22. Seguem-se Vila Real de Santo António (9), Lagoa (4), Silves (4), Tavira (3), Castro Marim (2), Olhão (2) e São Brás de Alportel (1).

De referir ainda que neste momento, encontram-se em internamento hospitalar 726 pacientes COVID-19, dos quais 230 em Unidades de Cuidados Intensivos.

A DGS aguarda o resultado de 4957 testes laboratoriais, mantendo 20275 contactos em vigilância. Existem 43 doentes dados como recuperados mas, segundo a própria DGS, têm existido alguns problemas na divulgação deste dado, pelo que o número pode já ser superior.