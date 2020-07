COVID-19: Portimão sensibiliza setor da construção civil para a proteção

Setor tem sido assolado por vários surtos de infeção em todo o país.

No âmbito do plano municipal de combate à COVID-19 da Câmara Municipal de Portimão, decorrem ao longo desta semana três sessões dirigidas a donos de obra, coordenadores de segurança e subempreiteiros a operar na área do concelho de Portimão, numa parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), contando ainda com a Unidade de Saúde Pública e a Segurança Social, com o intuito «de elevar a capacidade de mitigar o risco de contágio nos estaleiros de obras do concelho».

As sessões para o setor da construção realizam-se no auditório do Portimão Arena e dão seguimento a um programa de sensibilização, desenvolvido desde fevereiro passado, que já alcançou diferentes setores da comunidade local, num total de 89 ações e 1264 pessoas.

Foram abrangidos setores como os estabelecimentos de ensino público e privado, os hoteleiros, as coletividades e associações recreativas do concelho, os líderes e elementos da comunidade de etnia cigana, migrantes de origem asiática e indiana, concessionários e assistentes de praia, nadadores-salvadores, operadores do Mercado da Avenida São João de Deus e coordenadores e monitores das Férias de Verão, entre outros.

Depois, durante a semana de 3 a 8 de agosto, será a vez de decorrerem ações de sensibilização destinadas à massa associativa, do desporto e da cultura ao apoio social.

De pequenino se informa o menino



A propósito, o Serviço Municipal de Proteção Civil também está a promover ações especiais de sensibilização junto dos jovens que participam nas Férias de Verão 2020, direcionadas para o novo coronavírus e os perigos do dia a dia, recorrendo para o efeito a jogos didáticos.

Ainda neste aspeto, referência para a parceria estabelecida com o Teatro Boa Esperança, para desenvolvimento de um programa durante o período de desconfinamento e regresso das crianças, com idades compreendidas entre os dois e os seis anos, às creches da rede particular e solidária e aos jardins de Infância da rede pública do concelho.

O projeto, denominado «Ernesto regressa à escolinha sem medo do Covid», sensibilizou as crianças para as boas práticas face à atual pandemia, através de ações lúdico-pedagógicas específicas, tendo contado com a adesão de 22 estabelecimentos, nos quais se realizaram sessões entre 28 de maio e 8 de junho.

Ainda no âmbito da proteção, foi desenvolvido um curso de curta duração na modalidade e-learning sobre a correta utilização de EPI (equipamentos de proteção individual) e regras elementares de prevenção no âmbito da Covid 19, em parceria com o Grupo HPA – Hospital Particular do Algarve.

A pedido da Segurança Social, a formação abrangeu mais de 550 profissionais de toda a região do Algarve, desde as áreas da saúde e dos estabelecimentos residenciais para idosos, até aos agentes de proteção civil e outros trabalhadores que exercem funções para as quais deverão estar devidamente protegidos.