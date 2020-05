COVID-19: Monchique equipa comunidade com máscaras, luvas e viseiras

Câmara Municipal de Monchique deu início, na segunda-feira, dia 4 de maio, ao programa «Proteger Monchique» que visa preparar a comunidade para a gradual abertura do espaço público e da vida social depois do período de confinamento, decretado pelo estado de Emergência e na sequência da pandemia COVID-19.

O objetivo da autarquia é agora ajudar a sua população a voltar à normalidade com segurança. Além do reforço na desinfeção dos espaços públicos em todo o concelho, começaram esta segunda feira a ser distribuídas viseiras, máscaras e luvas por todo o comércio local que reabriu neste primeiro dia da chamada nova normalidade, protegendo assim os cidadãos que no exercício da sua atividade comercial tenham contacto com o público.

Distribuição generalizada de máscaras reutilizáveis por toda a população

Por outro lado, começam também a ser distribuídas esta semana máscaras comunitárias reutilizáveis por toda a população, sendo que estas chegarão ao domicílio de todos pelo correio e garantidas todas as condições de segurança e de higienização, mantendo as pessoas em casa, prevendo-se que durante as próximas semanas todos os habitantes do concelho recebam pelo menos uma máscara de proteção individual em sua casa.

As máscaras oferecidas à população foram adquiridas pela Câmara Municipal a uma empresa certificado para o efeito e os tecidos utilizados têm a garantia de qualidade, podendo ser reutilizadas pelo menos 50 vezes se devidamente lavadas após cada utilização.

No dia em que, decorrente da declaração do estado de calamidade pelo governo e das medidas de desconfinamento a implementar, passa a ser obrigatório o uso de máscaras por parte dos cidadãos para frequência de alguns espaços, e na ausência de um programa generalizado de oferta de máscaras por parte do governo, assim como da dificuldade de acesso a este bem, entendeu a Câmara Municipal de Monchique que deveria, uma vez mais apoiar a sua população, salvaguardando assim a proteção de cada um dos seus munícipes, bem como de toda a comunidade.

Esta distribuição de Equipamentos de Proteção Individual a toda a população é feita numa fase importante do processo de desconfinamento, pelo que o ato da entrega será uma oportunidade para serem passadas aos cidadãos, importantes mensagens de sensibilização sobre comportamentos a ter nesta nova altura da luta contra a pandemia e, muito particularmente, sobre os cuidados a observar na utilização e manuseamento do material distribuído.

Equipa multidisciplinar e máquinas de purificação e desinfeção do ar serão disponibilizadas para ajudar empresas na reabertura dos seus espaços

Além da distribuição dos Kits com Equipamentos de Proteção Individual referidos, a Câmara Municipal disponibiliza todo o apoio técnico necessário, através da constituição de uma equipa multidisciplinar para apoio às empresas neste momento difícil em que é necessário alterar procedimentos, adaptar espaços e adequar um conjunto de metodologias às novas exigências sanitárias e que permitam aos comerciantes e aos seus clientes, manter a distância social recomendada e garantir os níveis de segurança exigidos.

A autarquia de Monchique adquiriu recentemente equipamentos de tratamento ambiental permanente para o ar e superfícies, que disponibiliza também às empresas para ajuda no processo de reabertura e higienização dos espaços.

Estes equipamentos à base de ozono, realizam uma ação corretiva e preventiva de todo o género de contaminação ambiental do ar, incluindo o Coronavírus e serão também usados na retoma gradual laboral nos vários locais de trabalho e viaturas do Município, incluindo escolas e creche municipal, reforçando e optimizando desta forma a aplicação das normas da COVlD-19 no que respeita à higiene do ar e das superfícies.

Para Rui André, «a melhor forma de encarar o futuro, ainda incerto quanto ao combate a este vírus, e o regresso à normalidade que todos desejamos, é mesmo continuarmos a adotar uma postura responsável e de respeito pelas regras determinadas pelas autoridades locais e de saúde».

«A Câmara Municipal estará sempre ao lado da sua população e dos seus empresários para ajudar a minimizar os efeitos desta pandemia e a fazer tudo o que está ao seu alcance para melhor proteger a comunidade e cada um dos seus munícipes perante esta ameaça. Reitero por isso o dever cívico que todos devem continuar a respeitar, reduzindo ao máximo os comportamentos de risco, uma vez que o concelho e a sua população tem dado um excelente exemplo de cidadania e solidariedade que temos todos o dever de continuar a construir», sublinha o autarca.

Rui André fez questão de se deslocar aos espaços comerciais reabertos e entregar os kits, agradecendo aos comerciantes e demonstrando a sua total disponibilidade, bem como dos técnicos da autarquia em colaborar e ajudar neste momento particularmente difícil.