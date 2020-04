COVID-19: Messines confirma primeiro caso na freguesia

A Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines confirmou ontem, segunda-feira, dia 6 de abril, o primeiro caso de COVID-19.

A pessoa em causa é uma rapariga, residente em Messines mas que trabalha noutra localidade (Portimão), que tem sintomas ligeiros.

A situação está a ser acompanhada pela Delegada de Saúde de Silves e a pessoa infetada encontra-se já isolada, tendo a sua família sido submetida a testes, dos quais aguardam resultado.

Existem assim confirmados casos em Algoz, Alcantarilha, Armação de Pêra, Silves e São Bartolomeu de Messines.

«Em virtude de termos registado o primeiro caso positivo de Covid-19 na nossa freguesia, relembramos mais uma vez a importância do isolamento social. A situação acima referida está a ser acompanhada pelas entidades oficiais e a pessoa em questão, assim como os seus familiares diretos, estão em isolamento, o qual está a ser escrupulosamente cumprido», informou a Junta de Freguesia.

Aquela autarquia «tem estado a desenvolver todos os esforços para que os habitantes possam manter-se em segurança nas suas casas, saindo o mínimo possível e somente para o estritamente necessário».

«Todas estas ações têm vindo a ser divulgadas no nosso site e amplamente partilhadas entre a população, nomeadamente, uma lista com os contactos das empresas da freguesia que se encontram em funcionamento, muitas delas com serviço de entrega ao domicílio; contactos para o programa de entrega de bens alimentares e de farmácia ao domicilio (entregas à Terça e Sexta-feira), para a população sénior, com mobilidade reduzida e que não tenham apoio familiar e impressão dos trabalhos escolares dos alunos cujos pais não possuam impressora».

«Infelizmente observamos, com demasiada frequência, que existem habitantes que não cumprem com o necessário isolamento social, colocando em risco não só a sua saúde mas também a das outras pessoas da nossa comunidade».

«Se todos cumprirmos com as orientações que são do conhecimento geral da população, será mais fácil eliminarmos as redes de contágio para que possamos voltar à normalidade o mais rapidamente possível», conclui a Junta de Freguesia em comunicado.