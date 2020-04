COVID-19: Luságua assegura desinfeção das ruas de Faro

Empresa já presta serviço em Albufeira.

Com o objetivo de «contribuir para a proteção da saúde pública e prevenir a disseminação» do coronavírus no município de Faro, a Luságua assinou recentemente um contrato com a FAGAR, Empresa Municipal de Gestão de Águas e Resíduos de Faro, para a desinfeção dos arruamentos na capital algarvia.

O serviço, que teve início no passado dia 27 de março, compreende a desinfeção mecânica (uma viatura de caixa aberta e máquina de alta pressão) das ruas de Faro e conta com uma equipa de dois elementos. A operação decorrerá, previsivelmente, até ao final deste mês.

Trata-se do primeiro contrato da empresa do Grupo Aquapor no município de Faro e surge, segundo a mesma, «após os bons resultados obtidos pela em Albufeira, onde já se encontra a desenvolver este trabalho desde o dia 15 de março».

A propósito desta operação da Luságua, está prevista na próxima quarta-feira, 8 de abril, uma sessão de agradecimento por parte do presidente da Câmara Municipal de Albufeira às equipas de desinfeções a operar naquela cidade.