COVID-19: Loulé lança linha de apoio e abre refeitório social em Quarteira

Município implementa mais medidas de apoio no combate à pandemia.

A linha de apoio Loulé Solidário, lançada no âmbito do combate ao surto de COVID-19, está operacional desde ontem, terça-feira, 24 de março, e funcionará todos os dias entre as 9h00 e as 20h00.

O serviço é inteiramente gratuito e pode ser accionado através do número de telefone 800 289 600 ou via correio eletrónico. Destina-se a pessoas idosas, dependentes ou impossibilitadas de sair de casa e sem suporte familiar. O objetivo é garantir o apoio psicossocial a situações de vulnerabilidade social e outras situações de dificuldade pontual, minimizando, deste modo, o impacto negativo do atual problema de saúde pública na vida quotidiana da população.

Psicólogos, assistentes sociais e técnicos de ação social estarão a trabalhar neste serviço. Num primeiro momento farão um trabalho de acolhimento social, prestando informação básica e orientando quem quer que contacte a linha e, num segundo momento, farão um acompanhamento social do cidadão com as respostas mais adequadas a problemáticas específicas.

Os cidadãos que precisarem de recorrer a esta ajuda encontrarão apoio social para enfrentar dificuldades com que possam estar a deparar-se neste momento e também apoio psicológico.

Os técnicos especializados ajudarão a desenvolver estratégias ativas de adaptação em situações de crise, a minimizar o impacto negativo da pandemia, a restaurar o nível funcional e a prevenir uma exacerbação de sintomatologia psicológica.

Além disto, a partir de hoje, em Quarteira, na Escola São Pedro do Mar, funciona um refeitório social destinado a suprir dificuldades sentidas a nível da alimentação pelos cidadãos mais carenciados, onde todos os dias serão servidos almoços e será possível obter kits de alimentação para o jantar.

Ambas as medidas fazem parte da resposta do município de Loulé à crise, procurando ajudar a comunidade num momento difícil como é o da propagação do novo coronavírus, o qual tem obrigado a um recolhimento social generalizado.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, afirma que «o apoio social às famílias tem constituído, ao longo dos últimos anos, uma das linhas prioritárias de intervenção da autarquia. Neste momento de crise sanitária, esse objetivo acentua-se e, nesse sentido, estamos a criar instrumentos que permitam reforçar o auxílio aos que, pelas mais diversas razões, se encontrem numa situação de maior fragilidade».

O autarca considera que «a linha de apoio Loulé Solidário e o refeitório são, sem dúvida, excelentes exemplos desses mecanismos que contribuem para atenuar as consequências imediatas destes tempos difíceis».

Além dos serviços de ação social da Câmara Municipal de Loulé, a criação e funcionamento da Linha de Apoio Loulé Solidário conta igualmente com a cooperação das entidades da Rede Social de Loulé e do Banco Local de Voluntariado.