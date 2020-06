COVID-19: Loulé esclarece caso positivo em creche do concelho

Município de Loulé viu hoje surgir o primeiro caso positivo para COVID-19 numa funcionária de uma creche da rede solidária do concelho.

De acordo com as determinações das autoridades de saúde pública, foram já tomadas todas as medidas que se entendem como as mais adequadas para proteger as crianças, os educadores e demais pessoal da instituição onde funciona a creche em causa.

Em face da situação criada, a Câmara Municipal de Loulé declara que irá promover um rastreio alargado, por meio de testes de diagnóstico, a todos os educadores e auxiliares da rede de pré-escolar do concelho de Loulé em todos os seus segmentos, público, privado e solidário.

Estima-se que ao todo serão testadas cerca de 460 pessoas, entre todo o pessoal docente e não docente.

A Câmara Municipal de Loulé continuará a acompanhar de perto o evoluir da situação naquela creche em articulação estreita com as autoridades de saúde pública e outras, sob a coordenação de José Apolinário, responsável governamental no Algarve para o combate à COVID-19, e manifesta-se totalmente disponível para colaborar e ajudar na tarefa urgente de controlar a situação e proteger toda a comunidade.

Nesta circunstância, a autarquia louletana aproveita para informar toda a população de que, desde o início da pandemia, o concelho de Loulé registou até hoje um número acumulado de 103 casos positivos para COVID-19, dos quais apenas 16 se encontram ativos e a seguir as instruções e conselhos da autoridade de saúde pública municipal.