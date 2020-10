COVID-19: Loulé cancela desfile de Carnaval 2021

Face ao crescente número de infetados pela COVID-19 no país e em todo o mundo, assim como aos importantes problemas económicos resultantes dos períodos de confinamento, a Câmara Municipal decidiu cancelar o tradicional desfile de Carnaval em Loulé.

Esta decisão releva da necessidade de proteger a população a nível sanitário, assim como de salvaguardar a economia local, prevenindo o surgimento de novos surtos que poderiam resultar em mais períodos de confinamento.

Já lá vão mais de cem anos que a Avenida José da Costa Mealha recebe o grandioso desfile do Carnaval de Loulé. Conhecido por uns como o Sambódromo louletano e por outros como o mais antigo desfile carnavalesco do país, o Carnaval de Loulé atrai perto de 60 000 pessoas ao longo dos seus três dias de desfile.

A sua megaprodução requer um árduo trabalho de mais de 3 meses e contempla cerca de 600 figurantes e 14 carros alegóricos.

Apesar da importância deste evento âncora no concelho, a sua tipologia, o seu formato, o seu convite ao convívio e à partilha de experiências entre os intervenientes fazem com que a organização não tenha condições para assegurar o respeito pelas regras de prevenção da COVID-19, elencadas pela DGS, assim como pelas medidas impostas pelo Governo da República Portuguesa, no que concerne sobretudo ao distanciamento social e à prevenção de ajuntamentos dentro e fora do recinto.

Esta difícil decisão vem juntar-se a tantas outras medidas tomadas pela Autarquia para a segurança da população e encontra-se alinhada com diversos municípios a nível nacional e internacional que já anunciaram o cancelamento dos seus festejos carnavalescos, devido ao desconhecimento da evolução da Pandemia, no início de 2021.

Em Loulé, a data será marcada com elementos decorativos colocados na Avenida José da Costa Mealha e noutros pontos da cidade, para que todos se recordem deste evento que regressará em 2022.