COVID-19: Loulé atribui subsídio aos lares para testagem de funcionários

Valor do apoio ronda os 38 mil euros.

A Câmara Municipal de Loulé está a promover a testagem de 242 funcionários e colaboradores dos lares de idosos do concelho, através da atribuição de um subsídio às instituições que foi aprovado na quarta-feira, 4 de novembro, em reunião camarária.

Esta iniciativa pretende complementar a ação que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a levar a cabo, nomeadamente na realização de testes aos funcionários de todas as instituições com 50 ou mais utentes. No concelho de Loulé, esta ação abrangerá somente três lares.

Deste modo, «não podendo deixar de fora a grande maioria das instituições existentes no território», a autarquia juntou-se às instituições de solidariedade social do concelho «para promover a testagem mensal, ao longo de três meses, dos funcionários dos restantes onze lares, num valor que rondará os 38 mil euros».

Em cada instituição, os funcionários e colaboradores serão divididos em quatro grupos, procedendo-se à testagem de um grupo por semana, o que garantirá a testagem da totalidade dos funcionários de todas as instituições no final de cada mês, assim como o controlo semanal da situação de todos os lares.

À semelhança do que está a acontecer com os funcionários dos lares com maior número de utentes, e sendo esta a forma mais segura de concretizar a iniciativa, também os colaboradores destes onze estabelecimentos deverão deslocar-se ao Drive Thru localizado no Parque das Cidades para realizar o teste.

A Câmara afirma que «tem sido a principal parceira destas instituições desde o início da pandemia. Numa altura em que o país é fustigado por uma nova vaga da doença», o município reitera a sua «total disponibilidade para complementar o apoio prestado pelas entidades de saúde e da área social a fim de proteger toda a população».