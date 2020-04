COVID-19: Lagos reforça zonas de apoio à população por todo o concelho

Forte aposta na disponibilização de camas para profissionais de saúde segurança, e possíveis infetados.

A Câmara Municipal de Lagos, no seu trabalho diário de prevenção da pandemia, montou uma Zona de Apoio à População (ZAP) no Pavilhão Municipal.

Devidamente validada e vistoriada pela Delegada de Saúde e aprovada pela Proteção Civil Distrital, a estrutura conta com 250 camas, para que seja possível acolher cidadãos que necessitem de ficar em isolamento por estarem infetados, de forma a evitar contactos com outras pessoas.

Este espaço foi criado «com as devidas condições de higiene e segurança, conforto e privacidade, tendo sido construído com estruturas individuais de quartos autónomos», explica a autarquia.

Além desta ZAP, também nas áreas rurais do concelho, foram criados espaços com camas para atender os casos que possam surgir.

Na Freguesia de Bensafrim estão disponíveis 12 camas, em Barão de São João são 16 as camas livres e, no Parque de Campismo Turiscampo, em Espiche, estão disponíveis, em bungalows, 130 casas. No Clube Desportivo de Odiáxere e Sede do Rancho Folclórico foram criadas zonas com 40 camas.

Para além destes espaços estão definidas também outras ZAP: o Motel Âncora (120 camas), a Pousada da Juventude de Lagos (58 camas), o Hotel Sensation Guest House (10 camas), a Messe Militar – Edifício Infante (65 camas) e Edifício D. Sebastião (100 camas). Estes locais irão disponibilizar alojamento aos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, cuja mobilização para o serviço de prontidão obste a que possam regressar às suas residências.

Estas valências são ainda destinadas à população em geral, no que respeita ao isolamento preventivo (casos suspeitos de COVID-19) e outras ao isolamento efetivo.

Para além destas ZAP’s a autarquia lacobrigense empenhou-se também em promover a criação de uma Área Dedicada ao COVID-19 (ADC). A valência destina-se apenas a atendimento de utentes suspeitos de ter contraído infeção COVID-19 e está localizada junto ao Centro de Saúde, funcionando numa área separada do atendimento normal/diário.

A unidade de colheitas para a realização de testes de despiste, fora do ambiente clínico ou hospitalar, também já se encontra em funcionamento e está situada no parque de estacionamento da Escola das Naus. O objetivo é testar doentes fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança coletiva e ainda de aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores de COVID-19 aos hospitais.