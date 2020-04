COVID-19: Lagos reforça apoios sociais para os mais carenciados

Município apresenta novas medidas para ajudar as famílias mais necessitadas.



A Câmara Municipal de Lagos reforçou e ampliou os apoios sociais concedidos em virtude da pandemia COVID-19 à população mais vulnerável.

A decisão foi tomada pela edilidade, «atenta às novas situações de emergência social suscitadas pela pandemia por COVID-19, e em permanente vigilância, conjuntamente com outras entidades da Rede Social e alguns empresários locais.

Os alunos com escalão de ação social escolar A e B, cujas famílias manifestem essa necessidade junto do respetivo Agrupamento de Escolas, podem receber diariamente em suas casas um kit de almoço e lanche, refeições que são confecionadas e distribuídas no âmbito de uma ação articulada entre a Câmara, as juntas de freguesia e a Escola Secundária Júlio Dantas.

O mesmo acontece relativamente aos adultos enquadráveis em grupos de risco (idosos, pessoas com doenças crónicas pré-existentes e/ou com o sistema imunitário deprimido) e em situação socioeconómica mais desfavorável.

A população sem-abrigo é outro dos grupos a quem tem sido diariamente fornecido almoço, assim como acesso semanal a balneário e muda de roupa. No total, desde o dia 20 de março, foram já servidas neste âmbito 2619 refeições, com uma média diária atual de 255.

Para as famílias mais carenciadas que já beneficiavam de apoio social ou que passaram a necessitar do mesmo, a Câmara Municipal disponibiliza ajudas que vão desde a atribuição de géneros alimentares, a medicação e produtos de higiene pessoal e limpeza.

Desde o início da pandemia foram já entregues 421 cabazes alimentares (a 408 famílias), e numerosos munícipes foram apoiados com medicação, enquanto várias famílias receberam produtos de higiene e limpeza.

Disponível está ainda a medida de apoio ao arrendamento privado, uma vertente de apoio social recente no município de Lagos, que agora, mais do que nunca, pode fazer a diferença para quem se debate com dificuldades em garantir as necessidades básicas das suas famílias.

Neste momento são vários os agregados beneficiados com esta ajuda financeira (comparticipação do valor da renda), mas em breve poderão ser ainda mais, uma vez que a Câmara, no âmbito do programa «Lagos Apoia», alargou os critérios de elegibilidade, de modo a que mais famílias possam vir a contar com esta ajuda.

A renovação dos apoios está a ser feita de modo automático, evitando que os utentes tenham de se deslocar à autarquia para formalizar os seus pedidos e, assim, possam respeitar o dever de confinamento.

Para estes utentes e para os novos requerentes de apoio, o Serviço de Ação Social da Câmara Municipal assegura um atendimento, via não presencial (telefone e correio eletrónico), a todos os que dele necessitem, para que ninguém fique sem resposta.

O município apela «a toda a população no sentido de ajudar a difundir esta informação e/ou a sinalizar, junto dos serviços, situações de maior vulnerabilidade que possam exigir uma ação imediata».