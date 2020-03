COVID-19: Lagos inaugura página online dedicada à pandemia

Integrada no website oficial da autarquia lacobrigense, a nova página pretende ser um centro de informação para munícipes.

As áreas deste novo sítio na web vão desde recomendações de saúde, medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19, informações úteis, mas também uma componente dedicada à cultura e ao lazer.

A Saúde estará representada por três grandes áreas: conselhos gerais, com foco nas recomendações da Direção-Geral de Saúde e Organização Mundial de Saúde; saúde mental, com várias dicas sobre o período de isolamento, em especial por parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses e Vida Saudável, para que nunca descure uma alimentação equilibrada e atividade física durante o confinamento.

Nesta página estarão também informações institucionais, como os comunicados emitidos pela Câmara Municipal de Lagos, neste contexto de prevenção da COVID 19, assim como as medidas previstas de apoio social e à economia local.

No dia de hoje, segunda-feira, 30 de março, em que se comemora o Dia Internacional do Teatro, e numa altura igualmente difícil para as Associações e agentes culturais locais e nacionais, a autarquia destaca a secção de «Cultura – Eventos Online», com várias sugestões de teatros nacionais que abriram as suas portas para transmitir online algumas peças.

São exemplo disso o Teatro D. Maria II, o Teatro Aberto, o Teatro Politeama, entre outros. Nesta secção estarão também integradas sugestões de espetáculos musicais e de humor que, nesta fase, têm proliferado nas redes sociais por parte de artistas nacionais e internacionais.

Ainda na área da Cultura e Lazer, tem à sua disposição o maravilhoso mundo da Arte, com dezenas de links de museus de Portugal e do mundo que permitem uma visita virtual pelos seus corredores, deslumbrando com obras artísticas de renome. Para os ávidos leitores, são também sugeridas algumas páginas com várias opções de livros digitais de vários géneros.

Os mais pequenos não foram esquecidos, com uma secção dedicada à Educação que inclui vários recursos digitais para que os jovens não descurem o estudo das suas matérias, mas também algumas ideias de atividades criativas para se fazer em família em período de isolamento.

Também relacionada com a família, na secção «A Câmara convida» a autarquia desafia os lacobrigenses a dar azo à sua inspiração e enviar fotografias, poemas ou trabalhos manuais elaborados pelas crianças que serão mostrados ao mundo no Facebook do município.

«Queremos estar ao lado dos munícipes e, nesta altura em que alertamos para a importância de ficar em casa, partilhamos informações sobre os horários e condições dos estabelecimentos de primeira necessidade, assim como de serviços ao domicílio e de take away, entre padarias, pastelarias, restaurantes, supermercados, mercearias, talho, farmácias, ervanárias, entre outras empresas que se quiseram associar e dar seu contributo em prol da comunidade».

A todos eles, o município deixa «um agradecimento muito especial, na certeza de que, todos juntos, será mais fácil ultrapassarmos esta pandemia».

A página, que já está disponível ao público, estará em atualização constante e pode ser consultada aqui.

Neste período de confinamento, «fique em casa, mas aproveite o seu tempo da melhor forma: informado, entretido e calmo. Lagos está consigo! Estamos juntos!», remata a autarquia.