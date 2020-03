Autarquia pede colaboração da população na identificação de situações em carência de apoio.

Os serviços sociais da Câmara Municipal de Lagos, em estreita colaboração com o Instituto Fonte de Vida, a Escola Secundária Júlio Dantas e o Clube de Vela de Lagos, irão implementar, a partir desta sexta-feira, dia 27 de março, um conjunto de novas medidas de apoio social, inseridas no plano de combate à propagação da COVID-19, direcionadas às pessoas em situação de sem-abrigo no concelho.

Ao conjunto de medidas recentemente implementadas para prevenção do contágio social e apoio à população mais vulnerável, como idosos e pessoas pertencentes ao grupo de risco, acrescem agora as seguintes medidas de apoio: fornecimento diário de refeições, entre as 12h30 e as 13h30, no Cais da Solaria, junto ao Forte Ponta da Bandeira; a disponibilização do balneário do Clube de Vela todas as quartas-feiras, entre as 10h00 e as 12h00, para higienização e recolha de roupas limpas, e a definição de um local, com as condições exigidas para o isolamento social (quarentena), caso alguma destas pessoas venha a contrair a infeção pelo novo coronavírus.

Com estas medidas, a autarquia «espera contribuir para o reforço da segurança da população em geral e das pessoas em situação de sem-abrigo em particular».

Em complemento às situações já identificadas, considerando que o sucesso desta medida dependerá da sinalização de todos os casos que necessitem de apoio, a autarquia apela à população em geral para a partilha de informações sobre eventuais casos de pessoas em situação de sem-abrigo, com os serviços sociais da Câmara Municipal, através dos telefones 282 780 900, 282 771 700 e 282 771 775, ou por e-mail.

O município garantirá, aos voluntários que colaborem na operacionalização destas medidas, o acesso aos equipamentos de proteção individual (luvas e máscaras) necessários para que as mesmas sejam realizadas em segurança.

A autarquia lacobrigense recorda que «a estas medidas sociais juntam-se outras já em curso, levadas a cabo diariamente um pouco por todo o concelho, junto da população que mais necessita, como por exemplo a entrega ao domicílio de cabazes alimentares e outros bens de primeira necessidade, entrega de refeições confeccionadas e medicamentos, apoio psicológico, entre outras».

A Câmara Municipal de Lagos «continuará a trabalhar para promover o bem-estar de todos» e solicita «a colaboração dos munícipes no sentido de informar relativamente a qualquer situação de que tenham conhecimento sobre cidadãos ou situações que careçam de apoio. Para que ninguém fique esquecido!».