COVID-19: Lagos «ao lado dos que mais necessitam» durante a pandemia

Autarquia toma medidas para ajudar situações de carência.

A Câmara Municipal de Lagos, nesta época de crise, tomou uma série de medidas para garantir «que continua ao lado dos seus munícipes e de todos os que mais necessitam», procurando resolver as situações de emergência social, fomentando o trabalho em parceria com as instituições da Rede Social e ainda com vários empresários locais.

Este apoio «assume um carácter importante e urgente, estando a autarquia atenta e disponível, com os meios necessários para ajudar e inteiramente ao lado dos cidadãos, no intuito de minimizar as dificuldades existentes ou que possam surgir».

Deste modo, a Câmara encontra-se a acompanhar os cidadãos isolados, os agregados familiares mais carenciados e a população sem-abrigo, adotando a todo o momento, ações ajustadas à resolução das necessidades mais prementes através do Gabinete de Ação Social e demais serviços municipais que se mantêm em funcionamento.

A autarquia alerta, assim, para as seguintes medidas: renovação automática de todos os apoios sociais já concedidos aos agregados familiares carenciados (géneros alimentares, produtos de higiene e limpeza, medicação, etc.) até agosto de 2020; permanência, em atendimento, de equipa multidisciplinar que receberá e responderá, via não presencial, aos pedidos relativos às pessoas mais vulneráveis, nomeadamente àquelas pertencentes aos grupos de risco, em situação de carência ou isoladas e sem qualquer suporte familiar.

As respostas existentes são diversificadas e ajustadas ao diagnóstico social efetuado pela equipa técnica, entre as quais se destacam: a entrega ao domicílio de cabazes alimentares e outros bens de primeira necessidade, de refeições confecionadas e medicamentos e de refeições em regime de take-away; resposta à população sem-abrigo no que respeita à alimentação e higiene; disponibilização de contactos e informações úteis de estabelecimentos e serviços a funcionar em regime de take-away ou entrega ao domicílio; apoio psicológico; receção e tratamento de comunicações relativas a pessoas em risco ou a necessitar de apoio e a receção e registo das entidades que queiram colaborar no apoio social, através do fornecimento de serviços, oferta de bens ou prestação de voluntariado.

A Câmara Municipal de Lagos «continuará a trabalhar para promover o bem-estar de todos, solicitando a colaboração dos munícipes no sentido de informar relativamente a qualquer situação de que tenham conhecimento sobre cidadãos com necessidade de apoio. Solicita-se também que supermercados, talhos, padarias, farmácias, restaurantes com serviço de take-away ou outros comércios que efetuem serviços de entrega, contactem a câmara, dando a conhecer essa disponibilidade, a fim de que esta possa divulgar esse serviço através dos seus canais de comunicação».

Todos os contactos deverão ser efetuados nos seguintes dias e horário: dias úteis, das 9h00 às 17h00h, através dos telefones: 282 780 900; 282 771 700; 282 771 775 ou por e-mail.

A autarquia ainda «a postura exemplar de todos os lacobrigenses que têm cumprido as indicações de permanência em casa, contribuindo para a contenção da disseminação do vírus COVID-19 e para a saúde de todos».