COVID-19: Lagoa reorganiza todos os serviços locais de saúde

Durante este período de exceção, os serviços de saúde devem ser contactados por telefone ou por e-mail.

A Subcomissão Municipal de Proteção Civil de Lagoa, responsável pela recolha e tratamento da informação relativa à pandemia COVID-19 no concelho, divulgou ontem, quinta feira, 26 de março, as novas formas de atendimento e funcionamento dos serviços locais de saúde.

As novas regras, definidas em articulação com as normas emitidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), pretendem responder às necessidades de avaliar e tratar os doentes com COVID-19. Mas visam, ao mesmo tempo, continuar a assegurar o devido tratamento das outras necessidades de saúde.

Seguindo as novas indicações, «se tiver tosse, febre ou falta de ar deve ligar para a linha do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24): 808 24 24 24».

Para obter outros serviços de saúde, nomeadamente quando não existam sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19, está disponível a linha de telefone 282 340 370, entre as 8h00 e às 20h00, de segunda a sexta feira, e entre as 14h00 e as 20h00, ao sábado e domingo.

Estão ainda abertos os seis endereços eletrónicos, correspondentes aos principais núcleos urbanos do concelho, para onde os utentes poderão dirigir-se por escrito: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected].

Entretanto, as extensões de saúde de Carvoeiro e de Ferragudo encontram-se temporariamente encerradas. Já as extensões de Estômbar e Porches abrem às segundas e sextas-feiras, entre as 9h00 e as 13h00.

A extensão de Parchal abre às segundas e quintas-feiras entre as 9h00 e as 13h00. Todos/as os/as utentes devem fazer marcação telefónica antes de se dirigirem a qualquer destas unidades locais de saúde.

Os mesmos serviços de saúde de Lagoa informam que a consulta de recurso do dia passa a ser exclusiva para as situações agudas de doentes sem sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19. Esta consulta de recurso do dia mantém o seu horário habitual: todos os dias das 14h00 às 20h00, incluindo os fins de semana, no Centro de Saúde de Lagoa.

Continuam a ser assegurados os seguintes serviços mínimos: vacinação; acompanhamento da gravidez na 1ª consulta e transição trimestral; doenças crónicas não controladas, ou outros; tratamentos programados e receituário crónico com pedidos preferencialmente por email. Todos estes serviços são sempre sujeitos a marcação prévia por telefone. O apoio no domicílio (Cuidados Continuados Integrados) mantém igualmente o seu funcionamento, prestando a necessária resposta à comunidade.

Em breve, estará também em funcionamento a nova ADC-Comunidade (área dedicada a COVID-19) instalada no Centro de Saúde de Silves, destinado aos utentes dos concelhos de Lagoa e Silves. Contudo, este serviço responde apenas a quem tiver indicação prévia de um médico do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente da linha SNS 24.

O apelo repetido pelos serviços de saúde, continua a ser um: «Por favor, cumpra com as orientações, mantenha-se seguro e fique em casa!».