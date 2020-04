COVID-19: Lagoa presta apoio online à comunidade educativa

Município disponibiliza várias atividades para alunos e professores.

«Lagoa a Ler», «B’Epis», «As terapias vão a casa», «Agarra a Emoção em Casa», «Uma escola feliz é o que se quer, em casa» com o Portalbullying. Estes são os projetos que Lagoa colocou em funcionamento em ambientes virtuais, para continuar o apoio aos percursos escolares e à comunidade educativa do concelho.

O Programa Municipal do Livro e de Leitura «Lagoa a Ler» vai disponibilizar – no sítio oficial do município de Lagoa – histórias, metodologias e estratégias que têm como objetivo apoiar as crianças, famílias, educadores de infância e docentes de 1º ciclo na promoção da linguagem e da literacia.

No mesmo espaço serão apresentadas propostas de livros de géneros literários diversos, acompanhados de dicas e estratégias de leitura.

Já as sessões dos projetos «Brincar com as palavras» e «Crescer a Ler» vão ser enviadas semanalmente aos educadores de infância e docentes dos estabelecimentos de ensino do concelho inscritos nestas atividades, no ano letivo em curso.

O projeto EPIS, esse, já faz parte do dia-a-dia dos alunos dos 2º, 3º ciclo e secundário do concelho de Lagoa desde o ano letivo 2018/2019.

Para continuar a apoiar estes discentes, o município está a adaptar para o formato online – através de ferramentas como o Whatsapp, Skype e Zoom – as metodologias de intervenção utilizadas em contexto escolar.

Assegura, assim, «um contacto muito próximo com os alunos, famílias e docentes». Estão a preparar-se publicações, também na página web do município, de vídeos com temas pertinentes para o contexto atual, visando contribuir para a manutenção do equilíbrio pessoal e familiar.

«As Terapias vão a casa» é o nome da alternativa online para as sessões de intervenção presenciais de Terapia da Fala e de Neuropsicologia, desenvolvidas normalmente em contexto escolar com os alunos do pré-escolar e 1º ciclo. Também através do site do município, as famílias podem ter acesso a varias estratégias e atividades a desenvolver diariamente, em casa, com as suas crianças.

Serão divulgadas, duas vezes por semana, «Neuro-dicas para fazer em casa», que visam contribuir para estimular algumas funções essenciais ao processo de aprendizagem como a memória, a atenção, o raciocínio, entre outras.

Ao mesmo tempo, vão ser sugeridas tarefas curtas para promover a consciência fonológica. «As terapias vão a casa» dispõem-se a continuar o apoio individualizado, comunicando com as famílias também através do Whatsapp, e-mail, Skype e Zoom.

Já o «Portalbullying», em tempo de permanência na habitação, assume-se como uma ferramenta de apoio útil para alunos, famílias, educadores e professores. Para além do chat e do fórum, estão a ser agilizadas as modalidades Skype e Zoom. A comunicação não violenta, as estratégias para lidar com o stress, com a ansiedade e com o medo serão os temas centrais a trabalhar nesta plataforma.

Ficarão ainda disponíveis formas de apoio psicológico individualizado para os profissionais de educação no concelho de Lagoa, através de sessões individuais por videoconferência e sessões de grupo.

A gestão do stress e das emoções neste período de confinamento será o tema das «psica-dicas» direcionadas para docentes e famílias, a partilhar no website do município no âmbito do projeto «Agarra a Emoção em Casa».