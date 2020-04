COVID-19: Lagoa disponibiliza apoio de 130 mil euros às IPSS’s

Medida foi deliberada por unanimidade em reunião de câmara de 7 de abril.

O município de Lagoa deu seguimento à atribuição da primeira tranche de 130 mil euros de apoio financeiro extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Este valor total será repartido por 7 IPSS’s (20000 euros para seis instituições e 10000 para uma instituição) e junta-se a um conjunto de apoios logísticos que estão a ser dados desde o primeiro momento, sendo que a autarquia lagoense «continua a efetuar de forma permanente um levantamento das necessidades prioritárias das instituições locais, bem como de casos de âmbito da ação social e da atividade económica local».

A dotação inicial de 130000 euros deste instrumento municipal de emergência, bem como as várias medidas já anunciadas, terão eventuais reforços de acordo com as necessidades e duração deste estado de emergência no Concelho. A autarquia reforça assim os apoios financeiros extraordinários para 2020 com uma verba que pode ir até aos 400000 euros.

No contexto adverso que vivemos resultante da COVID-19, «o executivo municipal de Lagoa, tem estado fortemente empenhado em tomar as medidas conducentes a minorar as tremendas dificuldades que a todos atingem. Se até este momento já foi tomado e tornado público um conjunto de decisões, de cariz mais imediato e efetivo, na linha das orientações das instituições públicas de saúde, para combater os efeitos da propagação da pandemia, o executivo tem também definida uma estratégia para atenuar os efeitos subsequentes a este estado de emergência, que está a influenciar, negativamente, as pessoas, famílias, instituições e empresas», refere a edilidade em nota enviada às redações.

Este pacote de medidas «poderá vir a ser alargado e reforçado para outra dimensão, visando sempre procurar responder, de forma positiva, aos desafios que se colocam aos lagoenses», conclui.