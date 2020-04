COVID-19: José Apolinário visitou ZAP do Instituto Piaget de Silves

Instituto foi convertido numa Zona de Apoio à População durante a pandemia.

O secretário de Estado das Pescas, agora também coordenador na região do Algarve do combate à COVID-19, José Apolinário, visitou na sexta-feira, 17 de abril, o campus do Instituto Piaget de Silves, convertido em Zona de Apoio à População (ZAP) nesta fase da pandemia.

O coordenador da execução das medidas da declaração do Estado de Emergência na região algarvia foi acompanhado pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, pelo diretor do Instituto Piaget de Silves, Nelson Sousa, e por representantes das outras entidades que têm estado envolvidas nesta resposta à pandemia COVID-19 no concelho.

Durante a visita, o governante teve oportunidade de percorrer os espaços que agora permitem acolher grupos específicos da população em risco que necessitam de ficar em isolamento e acolher e apoiar, se necessário, elementos das forças da Proteção Civil e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A estratégia local para o combate à pandemia foi explicada pela presidente da autarquia, realçando os equipamentos e os procedimentos que foram colocados no terreno. O secretário de Estado reconheceu «as boas práticas implementadas» e felicitou as entidades envolvidas, realçando que «as entidades governamentais estão atentas e disponíveis para continuar a dar todos os apoios necessários».

Com as atividades letivas suspensas, o campus académico de Silves foi equipado, em tempo recorde, com 50 camas, fruto da sinergia de muitas entidades e empresas públicas e privadas da região. Em caso de necessidade, existe a possibilidade de reforço com mais camas. A cedência das instalações do Instituto Piaget surge na sequência da decisão da autarquia algarvia de criar três ZAP, de forma a permitir uma resposta rápida em caso de agravamento da pandemia.

A proximidade do campus ao Centro de Saúde de Silves foi um fator determinante na sua transformação numa espécie de hospital de campanha, com a vantagem de tudo ter sido feito para garantir algum conforto adicional a quem ali tiver de permanecer.

As outras duas ZAP foram instaladas em Pêra e Armação de Pêra, permitindo, no conjunto das três zonas, disponibilizar uma oferta extra de 180 camas a pessoas em risco.

Nas últimas semanas, estudantes e diplomados das várias licenciaturas (Enfermagem, Fisioterapia e Osteopatia) que são ministradas na Escola Superior de Saúde do campus de Silves têm-se oferecido como voluntários para colaborar nas operações de assistência à população, caso seja necessário.