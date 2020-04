COVID-19: José Apolinário visitou dispositivo de prevenção em VRSA

Visita foi acompanhada pelo Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, pelo Tenente Coronel Bartolomeu e pela subcomissão municipal de Proteção Civil de VRSA.

O coordenador regional do combate à COVID-19 no Algarve, José Apolinário, reuniu-se esta quarta-feira, 29 de abril, com a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, para conhecer o dispositivo de prevenção montado no concelho e para visitar a Zona de Apoio à População (ZAP) instalada no Pavilhão João Ilídio Setúbal.

Durante a ocasião, a autarca enumerou as medidas já desenvolvidas na prevenção, combate e apoio aos munícipes afetados pela situação de pandemia e solicitou ao também Secretário de Estado das Pescas a continuação da realização de testes aos utentes e funcionários dos lares do concelho.

A visita foi acompanhada pelo Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, pelo Tenente Coronel Bartolomeu e pela subcomissão municipal de Proteção Civil de VRSA.

A visita à ZAP de VRSA – que disponibiliza 85 camas nas devidas condições de higiene e segurança e está a postos para dar uma resposta rápida a possíveis situações de emergência e auxílio – foi conduzida pela presidente da Câmara Municipal, tendo as «excelentes condições do equipamento» sido apontadas pela comitiva comoum modelo exemplar» na região algarvia.

Recorde-se que, além de VRSA, também a freguesia de Vila Nova de Cacela conta com uma Zona de Apoio à População com 47 camas, instalada no Pavilhão Desportivo Municipal.

O coordenador regional do combate à pandemia tem como missão «assegurar uma melhor coordenação dos serviços da administração central de nível regional ou distrital e a devida articulação supramunicipal».

É ainda responsável pela «coordenação das entidades, organismos ou serviços de âmbito regional ou distrital da administração direta e indireta do Estado, necessários no combate à pandemia de COVID-19».